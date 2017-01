Ciudadanos enmienda la Ley del Suelo y pide que no se utilice como bronca política

La formación política Ciudadanos (C's) ha presentado este jueves en el Parlamento de Canarias sus propuestas para modificar el proyecto de Ley de Suelo y ha reclamado que esta iniciativa no sea utilizada para la bronca política sino como una herramienta necesaria para empresarios y emprendedores.



El coordinador territorial de C's en Canarias, Mariano Cejas, ha entregado en el Parlamento las enmiendas que, según ha explicado a los periodistas, se dividen en cuatro grupos, uno de ellos referidos a la comisión de ordenación del territorio.



Para C's esta comisión debe ser un órgano técnico y regional, en los que tenga cabida ayuntamientos y cabildos, y que emita un informe sobre la legalidad de los planes municipales.



Cejas explicó que otros de las propuestas de su formación está dirigida a la regulación de los criterios sobre los proyectos de interés autonómico e insulares, los cuales, a pesar de que pueden paralizar un planeamiento, no están regulados en el proyecto de ley, lo que, en su opinión, produce un vacío.



Asimismo Ciudadanos opina que no se pueden derogar leyes sin tener alternativa y este caso, dijo Cejas, el proyecto de ley del Suelo deroga las directrices pero no insta a la elaboración de una nueva normativa que la sustituya por lo que de nuevo se produce un vacío legal.



Además el dirigente de Ciudadanos criticó que este proyecto ley "pase por encima" del turismo a pesar de ser la actividad económica más importante de Canarias.



El coordinador territorial de Ciudadanos abogó para que esta ley sea de consenso y tenga en cuenta los criterios de sostenibilidad y defendió la capacidad de su partido "y de los 54.000 canarios que se quedaron sin representación por la injusta ley electoral" de presentar propuestas para mejorar el texto.