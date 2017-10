Clavijo pide reformar la Constitución porque "la aplicación del el 155 tampoco arregla problema"

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha reclamado hoy diálogo y sosiego, además de reformar la Constitución porque, ha añadido, la aplicación del artículo 155 "tampoco arregla el problema" ni se puede obviar que hay más de dos millones de catalanes que quieren la independencia.



Fernando Clavijo ha afirmado en declaraciones a los periodistas que, tras conocer la disposición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdmont, a declarar la independencia en una nueva sesión plenaria, está "profundamente preocupado" porque no hay ningún tipo de razón que pueda justificar esta decisión.



"Llevamos tiempo hablando de diálogo, entendimiento, sosiego y de abrir la modificación de la Constitución para encontrarnos todos cómodos dentro del Estado, y no esperábamos una respuesta de este calibre", señaló el presidente canario.



Respecto a la aplicación del artículo 155, opinó que se debe evaluar su grado de aplicación "porque te puedes quedar largo o corto" y consideró que no cree que sea deseo de nadie tener que aplicarlo ni interferir en una Comunidad Autónoma, aunque el Estado obviamente tiene que articular los recursos para defenderse que tiene a su disposición.



Canarias va a defender en este ámbito la mesura, la proporcionalidad y el sentido común, agregó Fernando Clavijo, ya que la aplicación del 155 tampoco arregla el problema "ni podemos obviar que hay más de dos millones de catalanes que quieren ser independientes y eso no se arregla con la aplicación de la norma, eso se tiene que arreglar con diálogo, pedagogía y mucho sosiego".



"Son los retos de los momentos históricos que marcan la diferencia y ahí hay que apartar la política, ser responsables y tener muchas dosis de trabajo y de sosiego", explicó.