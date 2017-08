Ciudadanos rechaza que el Gobierno canario "utilice el dedazo para colocar" a Lorenzo

La portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez, ha criticado este miércoles al Gobierno de Canarias por "hacer gala de su dedazo para colocar" a la exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes María Teresa Lorenzo al frente de la Oficina del Ejecutivo regional en Madrid.

En un comunicado Melisa Rodríguez lamenta que Coalición Canaria (CC) "siga priorizando la afinidad política a la capacidad y la meritocracia" para designar a Lorenzo para un puesto de representación institucional que se encontraba vacante.

Ciudadanos "no duda de la capacidad de la consejera para desempeñar este nuevo cargo", pero lo que "no es de recibo es que acceda a ella no por sus méritos, sino como compensación por dimitir tras haber realizado una pésima gestión en el área de Turismo y Cultura", sobre todo con el Festival de Música de Canarias, añade.

Por todos estos motivos, y porque "con este tipo de acciones se le está cerrado la puerta a aquellas personas que tienen méritos más que suficientes para ocupar esta vacante", Ciudadanos ha urgido al Gobierno de Canarias y a su presidente, Fernando Clavijo, a que "abandone de una vez por todas las políticas de dedazos y de puertas giratorias", y empiece a ocupar las plazas de altos cargos "conforme a la capacidad y los méritos, y no por la afiliación a CC".