La nueva Ejecutiva del PSOE impulsará el "diálogo institucional" para lograr acuerdos fundamentales para Canarias

El PSOE impulsará el diálogo con el resto de fuerzas políticas para lograr acuerdos fundamentales para Canarias, como un gran pacto social, la reforma electoral, y la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias, entre otros asuntos.



La Comisión Ejecutiva designada el pasado fin de semana por el Congreso del partido se ha reunido este sábado por primera vez y ha acordado promover "el diálogo institucional y político" con todas las formaciones y con el Gobierno de Canarias, ha informado el nuevo secretario general, Ángel Víctor Torres.



En cuanto a la reforma electoral, los socialistas consideran "imprescindible llegar a un acuerdo cuanto antes", con el fin de que sea una realidad en 2019, para lograr "una justa representación" política, ha dicho Torres.



Asimismo, promoverán un gran pacto social, ya que "el PSOE quiere asumir su responsabilidad" y cree que, ante un Gobierno en minoría, es necesario el diálogo.



El PSOE aboga también por un pacto social que ofrezca soluciones a los problemas existentes en sanidad, educación, bienestar social y dependencia, entre otros.



Con el fin de ofrecer soluciones presentará un conjunto de medidas que hará llegar a todos los partidos políticos y promoverá reuniones con ellos, ha adelantado el secretario general del PSOE.



Por otra parte, el PSOE canario propondrá varias enmiendas para la reforma del REF y del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados.



Así, solicitará una reforma del REF con enmiendas de carácter social, pues "no puede ser que los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se destinen a deuda", pues tanto los cabildos como los ayuntamientos reclaman poder invertir en un momento en el que la economía se recupera, según Torres.



El PSOE hará "una propuesta ambiciosa" para que los fondos se destinen al cien por cien a inversión pública, y no a deuda, ha añadido.



Igualmente, los socialistas pedirán que la RIC no pueda destinarse a la adquisición de viviendas, pues "se destinan a alquiler vacacional", cuando debería dirigirse a fondos sociales.



De la misma forma, en la reforma del Estatuto de Autonomía harán diversas propuestas, como la defensa de un lenguaje no sexista, la protección de la identidad sexual y de la lengua de signos, entre otras.



Los socialistas también presentarán una enmienda para la reforma de la ley electoral, con la confianza de que el resto de partidos políticos la apoyen.



Preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE pudiera presentar una moción de censura al Gobierno de Canarias, Torres ha indicado que el número de diputados no lo permite y los socialistas "no hablarán de posibilidades imposibles".



La Comisión Ejecutiva del PSOE no ha abordado este sábado la posibilidad de hacer cambios en su grupo parlamentario, algo que probablemente se abordará en la próxima reunión de ese órgano socialista, ha dicho Torres, quien preguntado sobre las divisiones internas ha subrayado que "hay una dirección clara que marca las pautas y es la Ejecutiva".



Respecto a las elecciones primarias que se celebrarán próximamente para elegir los nuevos secretarios insulares, ha asegurado que la dirección regional "será neutral" y ha pedido "generosidad a quien gane y responsabilidad a quien pierda".



Por otra parte, el PSOE ha autorizado este sábado las gestoras de Los Llanos de Aridane y Garafía, en La Palma, y El Rosario, en Tenerife



Asimismo, se ha aprobado que las gestoras de El Hierro y Tenerife puedan convocar sus congresos insulares, al igual que el resto de las islas, algunas de las cuales presentarán sus candidatos el próximo lunes.



Son cuestiones que esas agrupaciones socialistas pedían desde hace meses, ha asegurado Torres.