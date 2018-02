Fernando Clavijo afirma que buscarán apoyos para salvar las discrepancias en el REF con PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha insistido este jueves en que buscarán los votos necesarios ante las discrepancias surgidas con el PP sobre cómo elevar el descuento a residentes en vuelos a la península y la fiscalidad del agua en el Régimen Económico y Fiscal (REF).



En declaraciones a los periodistas, ha reiterado que "no están dispuestos a admitir" la medida propuesta por el Gobierno del PP de querer fijar un precio de referencia con un reglamento del Ministerio de Fomento para esos viajes, y que sobre ese precio se aplique el descuento de residente del 75 por ciento.



"No lo podemos admitir, por entender que es un paso atrás", ha sentenciado.



Así mismo, ha insistido en que tampoco se puede aceptar que la desalación del agua quede fuera de las bonificaciones, porque generaría un agravio comparativo entre las islas, ya que sí se acepta para la que se extrae de pozos y galerías.



Clavijo, por todo ello, ha recalcado que ambas reclamaciones suponen una "línea roja" en la reforma de los aspectos económicos del REF que persigue Canarias y que se tramita en el Congreso para su aprobación, y que por ello han presentado una enmienda conjunta su partido, CC, y NC.



El presidente isleño se ha mostrado confiado, además, en lograr apoyos de los grupos del Congreso que están presentes en el Parlamento canario, pues la reforma que se tramita fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional.



Por otra parte, ha considerado que la posición mantenida por el PP en estos dos aspectos del REF no obedece "a tácticas políticas" para condicionar el voto de los nacionalistas canarios en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, unas cuentas que ha dicho que su partido apoyará si "son buenas para Canarias".