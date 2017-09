José Miguel Bravo de Laguna asegura que las conversaciones entre su partido y Ciudadanos "no están cerradas"

Las conversaciones entre Ciudadanos y los Bravo de Laguna para conformar una alianza preelectoral de cara a los comicios de 2019 siguen abiertas. Así lo ha confirmado este miércoles el presidente de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, unas declaraciones que llegan después de que las relaciones con la formación naranja s e vieran truncadas por la polémica de los los contratos adjudicados por el exconsejero de Deportes (su hijo Lucas Bravo de Laguna) a una empresa de su actual socia.

"No se han cerrado las conversaciones, eso está claro", ha afirmado el expresidente del Cabildo de Gran Canaria en una entrevista en la Cadena Ser, quien además confirma que ha hablado con "gente importante" del partido tanto de Canarias como del resto de España.

José Miguel Bravo de Laguna ha matizado que "eso no significa nada" ya que, aunque han hablado, "no se ha avanzado ni dejado de avanzar", pero "puede haber un interés común: ¿Por qué no?", se cuestiona.

El expresidente del Cabildo de Gran Canaria ha negado que su partido haya sido rechazado por Ciudadanos. "A mí personalmente nadie me ha rechazado, no he llamado a una puerta y me la han cerrado, estamos hablando y esto es normal en democracia", aclara.

Bravo de Laguna justifica su acercamiento a Ciudadanos en que suele ocurrir que los votantes se desencantan si después de las elecciones tras votar a un determinado partido se llegan a acuerdos con determinadas fuerzas políticas. A su juicio, es más transparente y democrático hablar de pactos antes de los comicios.

Para el dirigente de Unidos por Gran Canaria, es importante que "cuando la gente deposite su voto sepa con quien se está jugando los cuartos y no que aparezcan luego pactos extraños".

Bravo de Laguna ha hecho estas declaraciones previas al Congreso que su partido celebrará el próximo 23 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.