Barragán admite los pobres resultados de la estrategia para reducir cargas burocráticas

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha admitido este martes los resultados pobres en la estrategia de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, aprobada en junio de 2016.



José Miguel Barragán, que ha comparecido en el pleno del Parlamento para informar del cumplimiento de esta estrategia a petición del PP, ha reconocido que no se han conseguido muchos de los objetivos que se habían marcado.



El consejero ha aseverado que se trata de "una tarea difícil" que se ve agravada por la imposibilidad de reponer personal cualificado en la administración pública, lo que "está siendo un problema".



El personal actual se ve saturado en algunos casos por los procedimientos, ha destacado Barragán, quien ha defendido que el capital humano es muy importante para la simplificación administrativa.



Asimismo, ha informado de que la Audiencia de Cuentas elabora un informe para que ayude al Gobierno para ver cómo puede mejorar, pues la intención es continuar con la estrategia, que es para el consejero una tarea permanente.



El diputado del PP Miguel Jorge Blanco ha opinado que el Gobierno canario tiene "buenas intenciones" pero "con resultados prácticos bastante poco plausibles", lo que no le puede llevar a dar esta batalla por ganada.



Miguel Jorge Blanco ha señalado que la administración pública tiene una tendencia genética a engordar y, año a año, coge unos kilos de más.



"Cuantos más ingresos públicos hay, más kilos coge", ha ironizado el diputado del PP, quien ha lamentado que no ha habido una dieta que haya permitido solventar problema burocrático que afecta a los ciudadanos.



Ha propuesto crear un grupo de trabajo que con espíritu crítico analice leyes y normas desde el punto de vista de la simplificación administrativa para dejar de marear y atormentar a los ciudadanos sin necesidad.



La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez se ha mostrado partidaria de reducir cargas burocráticas a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos, tarea que "no puede ser aplazable".



Ventura del Carmen Rodríguez ha indicado que hasta el momento no se ha contado con el presupuesto necesario que debería priorizar en procedimientos en los que los ciudadanos ven "muy difícil" la gestión administrativa.



"Es cuestión de presupuesto, aunque también es necesaria la implicación de todo el gobierno", ha aseverado.



La diputada de Podemos Concepción Monzón ha indicado que la simplificación administrativa conlleva reducir documentos a presentar y avanzar hacia administración electrónica.



Para ello es necesario tener medios técnicos y personal suficiente, ha agregado la diputada de Podemos, quien ha denunciado que las restricciones en las tasas de reposición han hecho que en la actualidad haya un déficit claro en los servicios para que los procedimientos puedan ser más ágiles y se puedan resolver cuanto antes.



La diputada de Nueva Canarias Esther González se ha interesado por si se ha cumplido con la estrategia aprobada por el Gobierno de Canarias hace 10 meses, mientras que la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha insistido en que Canarias tiene una tarea pendiente con la simplificación administrativa.



Melodie Mendoza ha reclamado la expedición de la tarjeta que reconozca el grado de discapacidad sin necesidad de "ir cargado de papeles" y la creación de una plataforma que coordine todas las administraciones.



La diputada de CC Socorro Beato ha manifestado que para evitar duplicidades administrativas es necesario revisar las leyes, para lo que habría que disponer de más recursos humanos al servicio de este propósito.