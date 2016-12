Fomento supedita a los presupuestos de 2017 la creación de un nuevo convenio de carreteras con Canarias

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha expresado este miércoles su "intención de llegar a un acuerdo sobre un nuevo convenio de carreteras" con el Gobierno de Canarias que, en todo caso, no tendrá un compromiso de inversión definido mientras no se apruebe el nuevo presupuesto estatal.



"Tendremos que disponer de unas bases para ese presupuesto, y, por lo tanto, hasta que nuestro Ministerio no tenga claro cuál es el alcance de la inversión que va a poder llevar a cabo, es difícil poder cerrar ese acuerdo", ha destacado el ministro.



Íñigo de la Serna, que ha hecho estas declaraciones tras entrevistarse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al inicio de una visita que efectúa este miércoles a Gran Canaria, ha insistido, pese a todo, en su propósito de trabajar por negociar un nuevo convenio de carreteras entre su departamento y la Comunidad Autónoma.



Convenio que Fernando Clavijo ha subrayado que su Gobierno pretende que permita recuperar la cuantía de la inversión que en infraestructuras viarias llevaba a cabo en las Islas la Administración estatal antes de los años de la crisis, en que los fondos destinados a ese fin fueron significativamente recortados.



"Nosotros hemos sido muy claros, la idea es recuperar la cantidad que había antes de la crisis, que está en torno a 207 millones de euros" al año, ha precisado a ese respecto el presidente regional.



Aunque el titular de Fomento ha evitado, de cualquier modo, hablar de cifra alguna, aduciendo a la carencia de un presupuesto estatal definido para 2017.



"Vamos a ver cuál es el marco en el que nos movemos para determinar el alcance del acuerdo", ha expuesto el ministro, que ha recalcado que esa imposibilidad de concretar la cuantía de las inversiones que pueda hacer su departamento la ha expresado ya en otras regiones del país en las que ha hecho anteriormente visitas.



Unas visitas en las que "estoy siendo enormemente prudente a la hora de establecer cantidades a cuenta de un presupuesto que, desgraciadamente, aún no existe", ha declarado Íñigo de la Serna, que ha apostillado: "creo que eso es coherente y de sentido común".



Pese a ello, ha añadido que de lo que sí ha hablado con Clavijo es de que comparte su opinión de que "es oportuno trabajar ya sobre un nuevo convenio de carreteras" y de que las administraciones estatal y autonómica han de "ser capaces de llegar a un acuerdo sobre qué cantidades" se desembolsarán a cuenta de él.



Además, ha recalcado que el convenio deberá establecer "un conjunto de prioridades", respecto al cual ha recordado, en todo caso, que "el Gobierno de Canarias es el que tiene la máxima responsabilidad".



"Nosotros ahí vamos a apoyar lo que ellos decidan", ha agregado.



El responsable de Fomento ha aprovechado su presencia en Canarias, que ha afirmado que "era una de las visitas prioritarias que quería hacer" por el territorio nacional, para expresar "el compromiso firme del Gobierno de España de mantener el 50% de subvención" a las tarifas del transporte aéreo entre islas para los residentes en el Archipiélago.



Compromiso que ha asegurado que se pretende llevar más allá en el futuro, implantando progresivamente, aunque con plazos aún por definir, un incremento del porcentaje de la subvención.



Y, en relación a ese asunto, Fernando Clavijo ha precisado que la intención del Gobierno de Canarias es que la bonificación llegue a ser del 75% de la tarifa, en vez del 50% actual, si bien Íñigo de la Serna no ha especificado sus propósitos al respecto.



"Nuestra intención es crear un grupo de trabajo para analizar las posibilidades que existan de incrementar los porcentajes de subvenciones en el tráfico de viajeros entre islas, tal y como el partido al que pertenezco se comprometió con Coalición Canaria", han sido sus palabras.