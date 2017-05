Nueva Canarias traspasa a Montoro la responsabilidad sobre el voto 176 que permitiría aprobar los presupuestos

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha pedido al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, empezar a revertir el "castigo mil millonario" que ha tenido Canarias desde 2009 y ha afirmado que "igual hace falta una negociación".



Durante su intervención en el pleno del Congreso para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, Quevedo ha sido tajante al afirmar que el diputado 176 -que haría aprobar el dictamen final de los Presupuestos-, no es él, sino el ministro Montoro, que es de quien depende que sean aprobadas las cuentas de este año.



"La responsabilidad del presupuesto la tiene el Gobierno de España. El famoso diputado 176 no es el que le habla, es usted, del que depende que prospere o no el presupuesto", le ha insistido.



Quevedo ha felicitado al Gobierno por los acuerdos y negociaciones pactados con el PNV o con Ciudadanos, pero ha criticado que "a Canarias no le ha ido igual de bien" en estos diálogos y "quizá hace falta una negociación".



Ha reiterado que Canarias ha sufrido un maltrato, que se cifra en 600 millones de euros al año perdidos desde 2009 al computar los recursos tributarios del Régimen Económico Fiscal canario para acceder al Fondo de Competitividad en el sistema de financiación autonómica.



"Creemos que hay una oportunidad porque no tienen mayoría absoluta y tienen la necesidad de sumar acuerdos", ha puntualizado el diputado de Nueva Canarias, que ha confiado en que haya una oportunidad para defender los intereses de Canarias.



"A esta Cámara no le viene mal algo de patriotismo canario", ha dicho.

Montoro, dispuesto a negociar

Montoro, ha reiterado su disposición a negociar un acuerdo con NC con el objetivo de lograr su apoyo a las cuentas durante el trámite de enmiendas parciales al proyecto presupuestario.

Durante su intervención durante la segunda jornada del debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, Montoro ha insistido en que la responsabilidad de aprobar los Presupuestos es "del Ministerio de Hacienda, del Gobierno y del conjunto de los miembros de esta Cámara".

Frente a las críticas del portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, cuyo voto podría ser decisivo para la aprobación de las cuentas y que ha asegurado que la responsabilidad es del ministro, Montoro ha subrayado que "es una cuestión de entendimiento, de negociaciones".

Así, el ministro ha mostrado su disposición a "llevar adelante" una negociación con Nueva Canarias "en forma de enmiendas parciales" porque es necesario "llegar a acuerdos".

"Canarias es un territorio muy importante dentro de la geografía española", ha reconocido Montoro, que "necesita un tratamiento diferente" por su ubicación ultraperiférica, como el distinto tratamiento fiscal que ya se está "desarrollando".

El proyecto presupuestarios superará hoy previsiblemente su primer escollo al superar las siete enmiendas a la totalidad a las que se enfrenta.