Nueva Canarias ve "poquísimas ganas" de trasladar la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

El diputado nacional de Nueva Canarias y concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha dicho este viernes que, más que el coste, "lo importante son las poquísimas ganas que tiene -el Estado- para el traslado" de la Base Naval de Las Palmas.



"Eso se discutirá oportunamente por que no sé el porqué tenemos que pagar nosotros las estructuras de Defensa, porque, que yo sepa, eso no está transferido a Canarias y mucho menos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", ha apuntado el dirigente nacionalista.



En su opinión, "eso habrá que discutirlo, porque si empezamos así es malo", para reiterar que "lo que tienen es pocas ganas".



De recuperar esta superficie, Quevedo ha precisado que sería "un suelo no especulativo para empezar a hablar y tendrá que ser una conexión más del proyecto Puerto-Ciudad, como ya se está demostrando en el frente marítimo" capitalino.



Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, ha dicho sobre este asunto que existen "pocas posibilidades" para el traslado del Arsenal de Las Palmas porque conllevaría un gasto de unos 400 millones de euros.



Además, entiende que el único espacio que se podría utilizar para una nueva ubicación de la Base Naval es el exterior de La Esfinge, donde "los costes de hacer un dique son tremendos".



Estas declaraciones de Quevedo e Ibarra se realizaron tras la presentación de la escala que realizará en el puerto de Las Palmas los once grandes veleros que intervienen en la regata transoceánica SINES Rendez-Vous 2017 Tall Ships, que arrancó en el Reino Unido y que, tras pasar por las islas de Gran Canaria y Bermudas (Caribe), concluirá en aguas de Canadá.