Podemos acusa a Clavijo de permitir que "los poderosos y las élites hagan negocio" con la Sanidad y el suelo

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha acusado al presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo,de "permitir" que "los poderosos y las élites puedan hacer negocio" con la Sanidad o el territorio, como a su juicio pasa con el nombramiento de José Manuel Baltar (que fue director de Operaciones de Hospitales San Roque) como consejero de Sanidad o la futura Ley del Suelo.

"Usted hace negocio con la Sanidad, con el reparto clientelar del Fondo de Desarrollo de Canarias o con la Ley del Suelo, pues ya hemos escuchado a los empresarios que no permitirán que se cambie nada del texto", afirmó Santana durante su intervención en el Debate de la Nacionalidad Canaria.

Esta acusación directa fue objeto de que el propio Clavijo pidiera que la misma fuese retirada "porque queda en las actas del Parlamento para la historia que usted me acusa de lucrarme", a lo que la propia Santana matizó que "es cierto que usted no se lucra directamente, pero permite con su forma de gobernar que otros hagan negocio".

"Usted gobierna para las élites, para los poderosos de esta tierra porque es un neoliberal de manual. Nosotros vamos a seguir haciendo una firme defensa de lo público para que no venda a trocitos el Estado del Bienestar", insistió la portavoz de la fuerza morada.

"Un neoliberal de libro no sube el presupuesto para la Sanidad o para la PCI. Un neoliberal cree en la Ley del más fuerte y yo no creo en ello", replicó el presidente.

Una tesis que no compartió Santana al recordar que "el único pacto que le hemos visto cerrar es con la sanidad privada, nombrando a un ferviente defensor de la misma como consejero".

"No soy tan malo"

Y es que tanto Santana como Clavijo coincidieron en que Podemos y Coalición Canaria (CC) "representamos dos modelos distintos de entender la sociedad", aunque el presidente, que reconoció que "necesitamos la ayuda de todas las fuerzas parlamentarias para

solucionar los graves problemas estructurales de Canarias" debido a su gabinete en minoría tendió la mano a la formación morada.

"Estoy seguro de que nos podemos poner de acuerdo en muchos asuntos, yo lo voy a intentar pero dejen de estar solo en la crítica y vengan al lado propositivo. No soy tan malo", dijo Clavijo.

Y es que el presidente tuvo que escuchar los reproches de Santana por el hecho de que las Islas lleven "20 meses de un gobierno fallido de una legislatura perdida".

Un diagnóstico del que no libro, como co responsable del mismo, a la ex vicepresidenta socialista Patricia Hernández, a la que pidió "menos cinismo", pues "ustedes se arrodillaban cuando desde el Gobierno de Canarias se decían las mismas mentiras que ahora denuncia".

Precariedad y explotación laboral

"Ojalá no sea tarde cuando llegue un gobierno que haga algo más que nada", afirmó la portavoz de Podemos tras asegurar que "usted es bastante responsable de que en Canarias haya pobres y personas mucho más ricas".

Para Santana, el objetivo del presidente es "hacer de esta tierra una esclava del sector servicios, con niveles brutales de precariedad y explotación laboral y una legislación que es un traje a medida para las empresas".

"El 84% de los empleos en Canarias lo generan las empresas privadas y el 94% de éstas son pequeños y medianos emprendedores. Gobernamos para toda la sociedad, pero no olvidamos quienes son los que generan trabajo", insistió por su parte Clavijo.

Por último, Santana insistió en que es necesario crear en el Parlamento una Comisión que investigue la corrupción en las Islas, pues "luchando contra la corrupción y el fraude fiscal conseguiremos dignificar la vida pública canaria".