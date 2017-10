Podemos ve posibilidades de acuerdos presupuestarios con Clavijo si aumenta las partidas para Servicios Públicos

El grupo parlamentario de Podemos ve posibilidades de que pueda haber acuerdos presupuestarios con el Gobierno de Canarias si los incrementos en los fondos (un 2,6% más que en 2017) se destinan a los servicios públicos y políticas sociales, como les ha indicado que hará el presidente regional, Fernando Clavijo, en una reunión celebrada este martes.



La portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, y la diputada María del Río consideraron positivo que por primera vez el Gobierno les haya llamado para hablar de los presupuestos autonómicos antes de su presentación en el Parlamento, así como la disposición del ejecutivo a incorporar algunas de sus propuestas.



"Dicen que hay más dinero y que va a destinarse a sanidad, a educación y a servicios esenciales, si es así podríamos llegar a acuerdos", pero de momento solo se conocen líneas generales y no los detalles, dijo María del Río, quien destacó que la prioridad de Podemos es que se destinen los nuevos recursos a las personas que peor lo están pasando.



Noemí Santana confió en que el Gobierno de Canarias sea capaz de "hacer los presupuestos tan bien como los vende", aunque se mostró prudente hasta conocer el contenido.



El presidente, según relató Nomeí Santana, les planteó "un discurso podemita" para "vender su producto", y aunque las diputadas consideraron difícil que se alcancen acuerdos también creen que no es imposible.



Podemos ha trasladado al presidente algunas de sus propuestas para incorporar al presupuesto, como el descuento del IGIC a los jóvenes que adquieran una vivienda, una reducción del gasto en la sanidad privada concertada y más fondos para educación, atención primaria, dependencia y contra la violencia machista.



Noemí Santana se mostró a favor de las rebajas fiscales propuestas por Clavijo, centradas en descuentos en el IGIC para autónomos y pequeñas y medianas empresas y en deducciones para las familias con rentas inferiores a 30.000 euros o a las personas con dependientes a su cargo.



Fernando Clavijo declaró tras la reunión que confía en conseguir un presupuesto autonómico en el que se puedan incluir las sensibilidades de todos los grupos parlamentarios.



El presidente espera que finalmente los grupos no presenten enmiendas a la totalidad y concreten sus aportaciones en enmiendas parciales durante el trámite parlamentario.



Se mostró satisfecho con la reunión con Podemos porque comparte que los presupuestos persigan fortalecer los servicios públicos y rebajar los impuestos "a los que peor lo pasan".



Respecto al informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que sitúa al archipiélago como la región española con más personas en riesgo de pobreza o exclusión (el 44,6% frente a una media europea del 23%), Clavijo dijo que su Gobierno trabaja para diversificar el sistema productivo, un proceso que puede durar 8 o 10 años.



Las ayudas sociales no sacan a las personas del riesgo de exclusión, pero un trabajo bien remunerado sí, y por eso es necesario seguir trabajando en modificar el sistema productivo canario y hacerlo menos dependiente del sector turístico, dijo Clavijo.