Dávila promete "reducir los impuestos a las familias y no a las grandes empresas" en los Presupuestos de 2018

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha anunciado este martes en el Parlamento que "es intención" de su departamento proceder a "reducir los impuestos a las familias, a los autónomos, a las pymes y a todas las personas que han soportado los mayores esfuerzos durante la crisis", pero que "nunca favoreceremos a las grandes empresas".

"Devolveremos a los canarios los esfuerzos que han hecho pero con una fiscalidad que suponga una mayor redistribución de la riqueza para que haya mayor justicia social", ha asegurado.

De esta manera respondía Dávila al portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Presupuestos, Miguel Jorge Blanco, que había advertido previamente a la consejera que "si Gobierno pretende que el PP firme un contrato de adhesión para apoyar los Presupuestos de 2018 se equivoca, no vamos a firmar nada con los ojos cerrados, y ya saben por donde van los tiros, que es devolver parte del dinero a los canarios" a través de la rebaja del IGIC.

"Tiene dos modelos. Le pido que negocie, porque no habrá contrato de adhesión", insistió el diputado conservador.

Al respecto, la titular de las arcas canarias insistió en que "vamos a dialogar, consensuar y tender la mano a todos los grupos, y el presidente Rajoy también va a tener que hacerlo, porque el escenario político ha cambiado en todos los ámbitos".

"Los Presupuestos no serán los de uno u otro grupo, sino los que necesiten los canarios, dialogando con todos, pues nuestros objetivo es disminuir las tasas de desempleo y seguir financiando los servicios públicos esenciales, con contención en los gastos corrientes y siendo expansivos en inversiones publicas que creen empleo", concluyó Dávila.

Tras esta compromiso, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, expresó su deseo de que "de verdad quiera cumplir con los ciudadanos y no con Montoro, Rajoy y las medidas austericidas de la Troika".

Santana, que fue la que pidió la comparecencia de Dávila para conocer las medidas adoptadas para la austeridad y eficiencia del gasto público, insistió en que "esperemos que el voto de CC al PP venga con lluvia de millones y no sea una nueva gran decepción" y pidió a la consejera que en 2018, "ahora que están en minoría, no vuelva a aumentar las partidas destinadas al personal y de confianza, redistribuya la riqueza y aumente los ingresos incrementando el IGIC de artículos de lujo o rediseñando el Impuesto de Sucesiones, apostando por el empleo autónomo y pymes".

"Tenemos preocupación y miedo porque nunca ha elaborado usted unos presupuestos sociales adaptados a la realidad socioeconómica de nuestra tierra, pese al contrapeso del PSOE, y ahora están solos e intuimos hacia donde van a inclinar su búsqueda de apoyo", dijo Santana.

El socialista Manuel Marcos, aunque no desveló las condiciones del PSOE para apoyar los Presupuestos, si dio algunas pistas al recordar que desde el año 2011, cuando cogobernaron con Paulino Rivero, "no ha habido ni un solo Presupuestos que no subiera su partidas en becas, PCI, Dependencia o comedores escolares".

"Cuando descubrimos que no era intención del presidente Clavijo ni de la consejera Dávila seguir aumentando el gasto social, fue cuando empezaron los problemas y ya vemos los resultados", remachó el diputado socialista.

"Las prioridades en 2016 y 2017 fueron los servicios públicos, y el PSOE abandonó el Gobierno por decisión interna de su propio partido", contestó la consejera de Hacienda.