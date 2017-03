Saavedra se despide como Diputado del Común atendiendo a 20.000 personas y tramitando 1.781 quejas en 2016

Un total de 1.781 quejas (un 2% más que en 2015) han presentado las canarias y los canarios al Diputado del Común el pasado año y, una vez más, "el mayor número están relacionadas con la Discapacidad". Asimismo, un total de 20.230 personas han acudido a la institución durante el año pasado, la mayoría de forma presencial, lo que supone un crecimiento del 1,4% más de ciudadanos que se trasladan expresamente a las oficinas de la institución para ser atendidas por la misma.

Tras la Dependencia las quejas se centran en el apartado económico (impuestos, tasas y multas), las relativas a menores ("es muy bonito salir a la prensa muy preocupados y luego no aplicar medidas en los Presupuestos"),la lentitud de los procedimientos judiciales, Vivienda, carencia de Puntos de Encuentro Familiar o retrasos de "hasta seis meses" para tramitar el carnet de Familia Numerosa.

Así lo ha asegurado Jerónimo Saavedra tras entregar a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, el informe del Diputado del Común referido a 2016 (último que elaborará al cesar por mandato legal del cargo tras cinco años al frente de la institución) en el que nuevamente se muestra una "ineficiencia clara por las administraciones debido a la falta de personal y de recursos".

"En las expropiaciones, por ejemplo, en vez de pagar la cantidad estimada inicialmente, los ayuntamientos comienzan con recursos ante los tribunales y al final pueden llegar a abonar tres millones de euros, y si a eso se suma el hecho de que retrasan el pago, porque no es fácil incluirlo en los presupuestos, se van acumulando intereses", afirmó Saavedra.

Otro ejemplo ha sucedido en la Dirección General de Industria (a la que el Diputado del Común ha declarado obstruccionista, junto a los ayuntamientos de Haría y Teguise) por falta de personal en los departamentos encargados de tramitar las altas de instalaciones eléctricas: "doce están jubilados y tres hacen el trabajo de quince".

600.000 euros recuperados

Saavedra, además, se despide habiendo "recuperado" para los ciudadanos un total de 600.000 euros de "impuestos, tasas y multas mal cobradas por errores de procedimiento", lo que afecta tanto a la Agencia Tributaria Canaria como a las haciendas municipales. En 2015, los ciudadanos recuperando 190.000 euros gracias a la institución por idénticos motivos.

Asimismo, han crecido un 59% respecto a 2015 las quejas de oficio iniciadas por el Diputado del Común sin que medie queja ciudadana alguna al detectar la institución "por medio de los medios de comunicación problemas graves o situaciones insostenibles".

"Lo hicimos tras el desembarco de una patera en Arguineguín y el posterior fallecimiento de una personas tras haber dado de alta a varios de estos inmigrantes. Afortunadamente la respuesta del anterior titular de la Consejería fue totalmente satisfactoria para cambiar el protocolo de actuación", dijo Saavedra.

También ha crecido un 71% el número de resoluciones del Diputado del Común a las distintas administraciones y se han dictado un total de 504 "requerimientos por falta de colaboración", algo que Saavedra insiste en que es inexplicable "porque en 2016 no hubo cambios electorales en las administraciones y ya no pueden decir que al ser nuevos no se enteran, como pasaba en 2015".

Gran Canaria lideró en 2016 el número de quejas, seguida de Tenerife y La Palma. "Sorprende que, de nuevo, La Gomera sea donde menos quejas se presentan pese a tener más población que El Hierro", concluyó Saavedra.