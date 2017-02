Negrín insiste en la legalidad de los nuevos nombramientos de RTVC que la oposición considera "a dedo" y "partidistas"

El presidente del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha mantenido este lunes en sede parlamentaria la legalidad de los nombramientos que efectuó en octubre del pasado año y que la oposición (salvo PP y ASG) insiste en que han sido "dictados" por el Gobierno, son "partidistas" y elegidos "a dedo".

"Los cargos de alta dirección en el sector público no se designan a dedo, se convocan y se elige a los mejores, no a los amigos del Gobierno por muy excelentes que sean los profesionales", afirmó Rodríguez.

"José Luis Méndez es el comisario político mayor y quien controla la RTVC para ponerla al servicio del presidente y su Gobierno. Esto no es una finca particular, es un ente público con financiación pública, con dinero del pueblo, no de ustedes. La decisión fue política y partidista y se pactó con la dirección del PP", insistió el portavoz de NC.

Como prueba de sus acusaciones, Rodríguez puso como ejemplo su participación en El Foco (el nuevo programa estrella de RTVC), "al que me avisaron con poco tiempo, fue poco anunciado, se me dijo que iba a comparecer a las 21.30 horas, lo hice a las 23.00 horas y las preguntas del público estaban programadas para que fueran agresivas".

"No es una televisión plural, sino de partido. Cuando va Clavijo las entrevistas son amables, cuando vamos otros se hace un acorralamiento. No tenemos dudas sobre la necesidad de una RTV pública, pero nos entristece que se manosee un servicio público y se ponga en manos del Gobierno", insistió Rodríguez.

Al respecto, la nacionalista Guadalupe González Taño dijo que "yo fuí el mismo día que Rodríguez a El Foco, pero no me importó entrar después de medianoche porque no soy una estrella mediática", insistiendo en que "en todo momento se me trató muy bien el tiempo que tuve que esperar".