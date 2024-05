Dimas Martín, el primer condenado por dirigir una asociación ilicíta de corrupción en Canarias, será pregonero en su pueblo

Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote, acumula hasta ocho condenas por corrupción en la cárcel de Tahíche. Sin embargo, este viernes 31 de mayo, aprovechando un permiso de la prisión, ofrecerá el pregón de las fiestas de Los Valles, en Teguise. Así lo ha anunciado el propio Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox, en su página web, en la que ha publicado el programa completo de las fiestas de San Antonio. El histórico dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha sido elegido por la propia asociación de vecinos de la localidad para inaugurar las celebraciones.

En septiembre de 2022, una sentencia del Tribunal Supremo lo convirtió en el primer condenado en Canarias por dirigir una asociación ilícita vinculada a la corrupción. Martín, a quien sus subordinados llamaban ''el jefe'', organizaba desde la cárcel una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife a cambio de adjudicaciones de obra o de opciones preferentes de cobro por servicios. El saqueo a las arcas públicas de la capital, que fue investigado en una de las principales piezas del caso Unión, se produjo entre 2007 y 2009 y su fin era lucrar a los miembros de la organización, en su mayoría concejales de Arrecife, y obtener una fuente irregular de ingresos para el PIL.

''Dimas impartía órdenes que no eran cuestionadas. Decía: a este se le paga, a este no. No eran consejos, eran órdenes (…) Había una sumisión de todos los miembros de la organización. Dimas había hecho muchos favores y entendían que le debían su medio de vida“. Así resumió su rol el primer instructor policial de la investigación, que calificó a Martín como ''líder'' de una ''organización criminal'' con un ''reparto claro de roles''.

Martín fue senador electo por Lanzarote entre 1989 y 1993 y entre los años 2000 y 2001. También ha sido alcalde y concejal del Ayuntamiento de Teguise y edil en el de Arrecife. Además, entre el 18 de junio de 2003 y el 14 de enero de 2004 fue diputado en el Parlamento autonómico.

Cuando se produjeron los hechos condenados por el Supremo, Martín ya acumulaba varias condenas firmes. En 2001, por un delito de cohecho, al comprar el voto de un concejal del PP para que su abstención diera la Alcaldía al PIL. A finales de 2004, fue condenado a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos, un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la Seguridad Social. Todos ellos por su gestión de una empresa pública de Teguise, mismo municipio en el que dará el pregón este viernes a las 20.00 horas.

La condena más reciente data de enero de 2024 por el caso Jable. La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Dimas Martín a dos años y seis meses de prisión por un delito de fraude a la administración pública y otro de cohecho. El político también tiene que pagar una multa de 72.000 euros y ha quedado inhabilitado durante seis años para todo empleo o cargo público. Tras esta investigación también fueron condenados la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz y el abogado Felipe Fernández Camero.

El caso Jable ha sido la última pieza por juzgar de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias: Unión. En las sesiones del juicio, Dimas Martín, que declaró desde la cárcel, reconoció haber recibido 72.000 euros de la empresa Tecmed (luego Urbaser) para favorecer la adjudicación del servicio de recogida de basura en Arrecife.