El histórico dirigente lanzaroteño Dimas Martín confiesa que recibió 72.000 euros por la adjudicación del servicio de basuras de Arrecife a Urbaser

El histórico dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y multicondenado Dimas Martín ha reconocido este miércoles que recibió 72.000 euros de los directivos de la empresa Tecmed (luego Urbaser) a cambio de que se le adjudicase el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Arrecife que entonces (principios de la década de 2000) lideraba la también acusada Isabel Déniz, de su mismo partido político.

La confesión de Dimas Martin se ha producido en la primera sesión del juicio por la operación Jable, la última pieza por juzgar del caso Unión. También Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife en la fecha de los hechos, ha confesado que amañó ese concurso para que Urbaser fuera la adjudicataria.

(Habrá ampliación)

