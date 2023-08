Caso Jable: la exalcaldesa de Arrecife reconoce que recibió sobornos en forma de ''regalos y detalles'' por valor de 45.000 euros

La exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz (2000-2007) ha reconocido que recibió sobornos durante su mandato por valor de 45.000 euros en forma de ''detalles y regalos''. La defensa de Déniz ha presentado un escrito en el procedimiento del caso Jable. En el documento afirma que estos hechos son constitutivos de un ''delito de cohecho pasivo impropio'', tal y como ha adelantado La Voz de Lanzarote. Sin embargo, el letrado que representa a la expolítica sostiene que el delito ha prescrito por las dilaciones indebidas en la causa y exige que sea absuelta.

La operación Jable es la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por el número de imputados y por tramas, el caso Unión. La instrucción de este caso comenzó en 2008 y se refiere a hechos que tuvieron lugar entre 2001 y 2005. La Fiscalía acusa a Isabel Déniz de orquestar, junto al histórico dirigente del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife o aumentos injustificados de precios.

Para ello se valieron de la “contribución ineludible” del secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y del jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. Los contratos investigados son los adjudicados a Tecmed (luego Urbaser) para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y a FCC por el pabellón de Argana Alta.

En mayo de este año, Urbaser despidió a los dos directivos de la empresa que admitieron ante la Audiencia de Las Palmas haber pagado sobornos a cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de la ciudad. Estos sobornos permitieron que la compañía consiguiera en 2002 la gestión de los residuos urbanos de la capital lanzaroteña en un concurso amañado, que permitiría a la firma ingresar 32 millones de euros.

El escrito de acusación recoge numerosos pagos de Urbaser a políticos y funcionarios, tanto en efectivo, como en especie (relojes, joyas, bolsos, pasajes de avión, estancias en hoteles...). Según los investigadores, la exalcaldesa de Arrecife habría recibido, además de cantidades en metálico, un bolso de la marca Loewe valorado en 418 euros, un reloj Rolex de 4.750 euros o un viaje a Kenia, vía Tanzania, junto al secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y sus respectivas parejas, por un importe superior a los 15.000 euros.

En este documento, que será revisado por las dilaciones, la Fiscalía pedía 13 años de cárcel y 52 de inhabilitación tanto para Isabel Déniz como para Dimas Martín, además de multas que ascendían a 363.355 y 281.244 euros, respectivamente. Para Fernández Camero solicitaba 11 años y seis meses de cárcel y 18 de inhabilitación y una sanción de 38.183 euros, y para Rafael Arrocha, 19 años y medio de prisión, 62 de inhabilitación y 1,12 millones de multa.

A los acusados se le imputan los delitos de asociación ilícita, prevaricación, cohecho, violación de secretos, uso o aprovechamiento de secretos, falsedad en documento público, actividades prohibidas a funcionarios públicos y fraude.

El pasado 19 de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas suspendió el juicio. El abogado de Déniz, José María Calero, pidió la suspensión alegando que la exalcaldesa estaba convaleciente de una intervención quirúrgica a la que se había sometido a finales de marzo y no estaba en condiciones de asistir. Se prevé que la vista oral se reanude el próximo 11 de septiembre.

