Guía de las elecciones catalanas: el factor movilización, la suma independentista o de izquierdas y el riesgo de bloqueo

Catalunya vota este domingo 12 de mayo, pero muy difícilmente sabrá el nombre del nuevo president el lunes. Las encuestas prevén un escenario muy abierto: por primera vez en más de una década, el independentismo puede no sumar mayoría absoluta y puede haber un Govern contrario a romper con España. Pero las incógnitas van mucho más allá de esto. Repasamos diez claves para entender los entresijos de esta jornada electoral y los resultados una vez cierren las urnas.

1- La movilización será determinante

El porcentaje de abstención y, sobre todo, qué grupos sociales se abstienen, siempre es determinante en las elecciones, pero será más clave que nunca en Catalunya este domingo. La razón es que venimos de unas autonómicas en 2021 con récord de baja participación, que se atribuyó a la COVID-19, seguidas de unas generales en julio de 2023 donde en Catalunya se movilizaron especialmente los votantes de las formaciones progresistas no independentistas.

Lo contrario le ocurre al independentismo, que acumula una tendencia a la baja en las últimas municipales y generales. Con esto en mente, el PSC ha intentado convertir este 12M en una segunda vuelta del 23J. Si consigue movilizar a la base de su electorado que no suele votar en las catalanas, su victoria será más que contundente.

De hecho, que el independentismo sume o no mayoría absoluta podría depender únicamente de la participación, a diferencia de lo que ha ocurrido en elecciones anteriores. Por encima del 65% de participación, al independentismo se le podría hacer cuesta arriba sumar.

2- ¿Illa gana? ¿Illa arrasa?

Todas las encuestas han pronosticado que Salvador Illa volverá a llegar primero en estas elecciones. La incógnita es si estas previsiones se cumplirán pero, sobre todo, qué ventaja conseguirá el PSC respecto al segundo, que probablemente será Carles Puigdemont.

Illa ya ganó las elecciones en 2021, como Ciudadanos lo hizo en 2017. Pero Illa puede arrasar en 2024. ¿Qué supondría una victoria excepcional? Pasar de los cuarenta escaños o quedar una decena por delante del segundo sería histórico para el PSC.

Dos datos para tener en cuenta: el récord de diputados conseguidos por los socialista catalanes fue 52, conseguidos en el año 1999 por Pasqual Maragall. Pero el PSC ha gobernado la Generalitat dos veces: con 42 escaños, en la primera legislatura del tripartito, y con 37 en la segunda. Y un dato más a tener en cuenta es que el PSC asegura que, a partir de los 45 escaños, Illa entraría en el Palau sí o sí.

3- ¿El bloque independentista suma absoluta?

La suma que primero hará todo el mundo en cuanto se conozcan los resultados será si el bloque independentista formado por Junts, ERC y la CUP suma 68 escaños, donde se sitúa la mayoría absoluta. Con la incógnita añadida de si la extrema derecha independentista, Aliança Catalana, entra el Parlament y si es necesaria para que el secesionismo sume.

Pero dejando la cuestión de Aliança al margen, que el bloque independentista que ha aupado a la Generalitat a los presidents de la última década –Junts, ERC y CUP– sume 68 o no será lo más determinante en las posibilidades de que Illa se convierta en president. Si suman, la cosa se pone muy complicada para Illa. Si no suman, el Palau está a tiro.

4- ¿La suma de PSC, ERC y Comuns suma absoluta?

Esta será la segunda cuenta más importante de la noche. Sobre todo si el independentismo no tiene mayoría absoluta. Desactivado el eje nacional, necesariamente habrá de mirarse al social y económico, que de nuevo debería sumar 68 diputados para poder articular una mayoría cómoda.

Si esto pasa, el escenario que se abrirá a partir del domingo consistirá muy probablemente en que el PSC y Comuns-Sumar comenzarán a apretar a ERC para lograr sus apoyos. Los republicanos deberán decidir si invisten a Illa, si niegan esta posibilidad o si convencen a los comuns de apostar por otra suma. Ninguna de las opciones será fácil ni de buen gusto para el partido de Aragonès que, si los pronósticos de las encuestas se cumplen, podría sufrir mucho en el periodo postelectoral.

5- ¿La suma de PSC y Junts suma absoluta?

La alianza entre PSC y Junts es una alternativa no demasiado probable pero tampoco imposible. Los dos partidos tienen coincidencias respecto al modelo económico, las infraestructuras y el desarrollismo basado en, entre otras cosas, los grandes eventos y el turismo. Además tienen intereses cruzados en el Congreso, donde el PSOE necesita a Junts y/o a Coalición Canaria para sacar adelante sus políticas.

El sueño de Junts, de hecho, sería poder dar la vuelta a la tortilla y que su influencia en el Congreso se tradujera en que Illa dejase la presidencia de la Generalitat a Puigdemont. Un peaje harto difícil de pagar para el PSC, sobre todo si Illa consigue el buen resultado que se espera.

Con todo, aunque no sea para la investidura, la suma de PSC y Junts sí podría ser productiva para la gobernabilidad si el socialista consigue llegar al Palau con una coalición transversal o incluso antinatural. Cosas más raras se han visto: a Jaume Collboni le llovieron las ofertas de pacto de Xavier Trias pese a que le arrebató la alcaldía con los votos de Comuns y PP.

6- ¿La extrema derecha independentista entra?

Aliança Catalana es un partido xenófobo independentista, liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que podría entrar en el Parlament por primera vez en estas elecciones. Sus postulados son similares a los de Vox, pero con la estelada como bandera. La duda inicial es, por tanto, si pasan la barrera del 3% en alguna provincia y por tanto entran y con qué fuerza.

Si se llegase a confirmar que consiguen representación, la incógnita será si con los escaños de la extrema derecha el independentismo suma mayoría absoluta y si hay algún candidato dispuesto a emplearlos –Puigdemont ha dicho que no lo hará –.

7- ¿El PP supera a Vox? ¿Ciudadanos desaparece?

Una de las batallas de la noche es la disputa en el flanco de la derecha no independentista. Todos los sondeos dan por hecho que Ciudadanos no entra, lo que será un golpe mortal para el partido que hace solo siete años ganó las elecciones catalanas. Pero aún más interesante que esto será saber quién es el primer partido del bloque, si PP o Vox. La extrema derecha obtuvo 11 diputados en 2021, unas elecciones en las que el partido de Alejandro Fernández sufrió para no salir del Parlament. Ahora las cosas se han dado la vuelta y el PP quiere superar a Vox, pero los últimos sondeos no dibujaban un panorama claro.

8- ¿Qué pasa con la CUP y los comuns?

Son dos partidos que pueden ir a la baja debido al escenario de polarización pero que también pueden ser determinantes para sumar en diferentes bloques. La CUP tiene actualmente 9 escaños, pero las últimas elecciones le han ido mal, por lo que podría reducir mucho su representación. Una situación que sería una mala noticia para el bloque independentista.

Los comuns tienen en cierto sentido una trayectoria contraria a la CUP. Actualmente cuentan con 8 diputados, pero les fue razonablemente bien en las pasadas generales. Sin embargo, el temor en la formación es que esta vez su electorado se decante por aglutinar el voto en un PSC que se ve fuerte. Que a la formación de Jéssica Albiach le vaya bien es clave para que un tripartito de izquierdas sume.

9- ¿La suma de la derecha no independentista mejora?

Otra cuestión interesante será sumar los escaños del conjunto de la derecha no independentista y observar su evolución. En 2021, Vox, PP y Cs reunieron 20 asientos en total. ¿El rechazo a la amnistía en Catalunya les permitirá mejorar aquella marca o por el contrario la pujanza de Illa quitará voto a la derecha?

10- ¿Y si todo queda bloqueado?

Uno de los fantasmas que ha planeado durante toda la campaña es que el 12 de mayo pueda acabar en un escenario de bloqueo. Esto será más probable si ni el independentismo ni el tripartito de izquierdas suman, o si la investidura pasa por reunir a la vez a partidos independentistas, no independentistas, de izquierdas y de derechas.

“Si hay repetición electoral, no será por la actuación de ERC”, aseguró Pere Aragonès en la entrevista con este diario. También Illa se ha propuesto como el candidato que evitará el bloqueo. Queda por ver si cumplen estas promesas y, también, si el resto de partidos anteponen la necesidad de llegar a pactos.