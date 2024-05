Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) se convirtió en mayo del 2021 en el president de la Generalitat más joven de la historia. Tres años después y tras una legislatura tortuosa que acabó con un adelanto electoral, aspira a seguir en el cargo frente a un Salvador Illa que sale como primero y un Carles Puigdemont que reclama el liderazgo de la mayoría independentista.

El candidato republicano recuerda que ERC es el partido que tiene más frontera de voto con otras formaciones y por ello, en su opinión, es quien dispone de una mayor capacidad para tejer alianzas tras las elecciones del domingo. De momento, él no enseña sus cartas e insiste en que todo dependerá de un programa en el que incluye, entre otras condiciones, un referéndum.

Todas las encuestas hasta ahora han coincidido en colocarle tercero. ¿Por qué cree que su Govern ha llegado tan desgastado a estas elecciones?

Si las encuestas siempre dijeran lo que va a pasar, hoy Núñez Feijóo sería presidente del Gobierno de España. Veremos los resultados del 12 de mayo. Estoy convencido de que todos los hitos que hemos conseguido esta legislatura –acabar con los recortes, tener la tasa de paro más baja de los últimos años, los indultos, la amnistía, eliminar el delito de sedición e impulsar una estrategia que ahora todos reconocen como suya, que es la negociación para resolver el conflicto político– van a comportar una victoria de ERC el próximo domingo.

¿Cuándo dice que todos reconocen su estrategia se refiere a Junts?

El PSC y Salvador Illa han pasado de decir que “ni amnistía ni nada de eso” y que había un conflicto “de convivencia” en Catalunya a votar la amnistía y a reconocer, en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, que hay un problema de soberanía. Junts decía que la negociación no servía para nada y que era equivalente a traicionar el referéndum de 1-O, y a la que han podido han negociado y han conseguido una mesa de diálogo para ellos solos. Por lo tanto, si lo que ha hecho ERC ahora todos lo practican, es que lo que hace ERC es bueno.

En el año 2021 celebró que haber superado el 50% de los votos independentistas abría una “nueva etapa”. ¿Qué cambiará si ahora no los consiguen?

Independientemente del porcentaje exacto, hoy tenemos una amplísima mayoría de ciudadanos de Catalunya que apuestan por resolver el conflicto político con España a través de un referéndum. Es una mayoría muy sólida, muy amplia y muy transversal. También hay una amplia mayoría que quiere que Catalunya recupere la soberanía fiscal, que recaude todos los impuestos y los gestione. En estos dos ámbitos, las primeras propuestas y las más sólidas las hizo ERC, y por eso somos los mejor preparados.

Pero ustedes han gobernado y no ha habido referéndum ni se ha alcanzado esa soberanía fiscal.

Pero sí que ha habido amnistía, la liberación de los presos políticos y un proceso de negociación que muchos menospreciaban y criticaban y del que ahora quieren apuntarse el tanto. Hemos abierto camino. Quien abre camino siempre arriesga más, pero yo creo que vale la pena arriesgar si es para lograr la libertad de Catalunya y una mayor justicia social.

¿Por qué se habla tan poco de amnistía en esta campaña?

Porque todos damos por hecho que se va a aprobar. Y eso es un gran éxito.

¿Se va a aprobar y se va a aplicar?

Se aplicará como se aplican el resto de leyes. No tengo ninguna duda de que los efectos de la amnistía van a llegar. Quizás no tan rápido como algunos querríamos, porque es notorio que hay una parte de la cúpula judicial que no quiere aplicar esta ley, pero al final se aplicará.

¿Para qué serviría una mayoría independentista en el Parlament?

Tendríamos mucha más fuerza para conseguir el referéndum reconocido por parte del Estado.

Pero esta legislatura la había y se ha comprobado que los independentistas son incapaces incluso de gobernar juntos. ¿Ha cambiado algo?

Junts no ha aceptado que ERC quedara primero entre los partidos independentistas. Este rechazo a aceptar la realidad de las elecciones del 2021 explica buena parte del comportamiento de Junts durante toda la legislatura: se disfrazaba de discrepancia estratégica lo que era simplemente una batalla por el liderazgo por parte de Junts. En el momento en que Junts ha tenido la oportunidad de negociar en el Congreso, está haciendo lo mismo que ERC, aunque sin tantos resultados como nosotros. Hemos marcado el camino, y ahora todos vienen detrás.

Ustedes pueden tener la llave para decidir quién será el próximo president de la Generalitat. Igual estaría bien que los electores de ERC supiesen cuál es su preferencia, ¿no?

La preferencia de ERC como president de la Generalitat es su candidato, yo mismo. En las últimas elecciones generales, Carles Puigdemont dijo que nunca investiría a Pedro Sánchez, y a la vista está que lo invistieron. Y Salvador Illa decía que nunca habría amnistía.

Debemos ser honestos. Nosotros ponemos unas propuestas encima de la mesa para lograr una mayoría a nuestro alrededor y mi reelección como president. Pero, en cualquier caso, las mantendremos toda la legislatura para guiar nuestra actuación. Son tres ámbitos: un acuerdo para que Catalunya pueda votar sobre su futuro, incluida la independencia, una financiación singular para acabar con el déficit fiscal y reforzar el estado de bienestar y la lengua catalana. En cualquier escenario, estos tres objetivos serán los que determinarán nuestros acuerdos, que espero que sean para revalidar mi presidencia.

Habla de la financiación autonómica y le voy a citar una frase que pronunció en la entrevista que le hicimos en la campaña de 2021. “No nos engañemos: no es viable una reforma del sistema de financiación autonómica del Estado español”. ¿Mentía entonces o miente ahora cuando pide la financiación singular?

No es viable reformar el sistema de forma multilateral en una mesa con todas las comunidades de régimen común. Debemos apostar por la financiación singular. Mantengo lo mismo que decía hace tres años. Hace tres años, un acuerdo entre el PP y el PSOE era absolutamente imposible, y ahora es más imposible aún si cabe. La única vía para mejorar la financiación es un acuerdo bilateral entre Catalunya y España.

¿Por qué ha pasado de no ser una prioridad a serlo en esta campaña de 2024?

Porque necesitábamos en primer lugar encauzar el camino de la negociación para acabar con la represión y avanzar en los servicios públicos. Cuando Salvador Illa dice que no hemos hecho nada en materia de financiación, recuerdo que hemos recuperado el canon de residuos, se ha pagado la deuda de la disposición adicional tercera de 2008, cada vez que nos han impuesto un objetivo de déficit menor del que merecíamos, lo hemos incrementado…

Podemos exhibir una lista de actuaciones que nos avalan. Pero un acuerdo solo será posible si es bilateral. Mantengo lo que decía hace tres años: me imagino negociando la financiación para Catalunya en una mesa con los barones del PP, con la presidenta Ayuso y el presidente Emiliano García-Paje, que van a actuar sistemáticamente en contra de los intereses de Catalunya.

La negociación que ha iniciado con Pedro Sánchez esta legislatura, ¿podría tener continuidad si ERC no está en el Govern de la Generalitat?

Tendremos mucha más fuerza si continuamos presidiendo la Generalitat, pero impulsaremos la resolución del conflicto político en cualquier circunstancia. Si Salvador Illa llegase a ser president con los votos de Junts, sería muy difícil avanzar porque Illa nunca se enfrentará a la Moncloa. Y si Puigdemont fuera president con los votos facilitados, por activa o por pasiva, por el PSC, tampoco avanzaría la negociación porque Puigdemont estaba en la confrontación, ahora está en la negociación, y no sabemos dónde va a estar la próxima semana, en el sentido de posicionamiento político.

Desde el inicio del procés, el pacto tácito entre los independentistas ha sido que el que ha quedado por detrás ha apoyado en la investidura al que queda por delante. ¿Apoyará a Puigdemont si tiene más escaños que usted?

La pregunta la debe responder Carles Puigdemont, porque ERC siempre, siempre, siempre ha dado apoyo a todos los presidents de la Generalitat cuando planteaban incrementar la soberanía de Catalunya respecto al Estado. Los únicos independentistas que han dado la espalda al president en momentos de negociación han sido Junts cuando yo tenía la presidencia. Junts defiende la unidad cuando cree que puede estar delante. Cuando pasa a ser una fuerza relevante, pero no en primer lugar, la unidad ya no sirve. No la han practicado esta legislatura. ¿Esto quiere decir que no es posible unidad en la próxima legislatura? No, pero no podemos dejar que dependa de aquellos que la han roto y la han destrozado.

¿Contempla dar apoyo a Salvador Illa para que sea president?

Salvador Illa está en las antípodas de lo que defiende ERC. A día de hoy, Illa está absolutamente en contra de nuestras tres propuestas (referéndum, financiación singular y refuerzo del estado del bienestar y lengua catalana). Por lo tanto, tenemos muy claro lo que debemos hacer la próxima legislatura.

Entonces, ¿si Illa no dice que sí al referéndum, no tendrá su apoyo?

Tenemos unas propuestas claras y serán nuestro eje. Este domingo la ciudadanía va a votar, pero también votó el 23 de julio y quien quedó primero, Feijóo, no fue presidente porque hay unas mayorías parlamentarias. La única fuerza que puede construir mayorías y liderar de forma muy amplia en Catalunya es ERC. Si algo dicen las encuestas es que somos el partido que tiene más frontera de voto y que más personas consideran como una opción a parte de su partido. Aunque, evidentemente, necesitamos la confianza de la ciudadanía el próximo domingo.

Veo que se deja todas las puertas abiertas, o todas cerradas. Porque, tal como lo plantea, parece que podemos ir a una repetición electoral si hay un bloqueo.

Si hay repetición electoral, no será por la actuación de ERC.

¿El hecho de que Illa haya anunciado el fichaje del major Trapero para ser director general de los Mossos, teniendo en cuenta que ustedes en la conselleria de Interior le apartaron, dificulta todavía más el acuerdo con el PSC?

Nosotros solo contemplamos la opción de que yo siga siendo president de la Generalitat. Y vamos a ratificar las políticas que hemos llevado a cabo en el departamento de Interior. Tenemos una estructura de mando absolutamente compactada y que trabaja de forma muy eficaz. Quiero mostrar mi respeto por los más de 18.000 agentes de los Mossos, independientemente de la ideología que tengan. Me sorprende que el PSC, que ha dicho que estábamos intentando politizar el cuerpo, ahora proponga situar a un mando de los Mossos en la dirección política, que no operativa, de la policía. Creo que es bastante incoherente.

Sobre esa estructura de mando que menciona, ¿por qué en tiempo de descuento para elecciones han sacado a concurso la plaza de major, una decisión que han cuestionado los sindicatos de los Mossos y que parece hecha a medida para ascender al comisario Sallent?

No hay plazas a medida. Se anunció previamente a la convocatoria electoral y, como el resto de plazas en el ámbito de la función pública, no se interrumpe porque haya unas elecciones.

Os sea, ¿no han corrido más, por si acaso?

No. Ni hemos corrido, ni lo hemos retrasado. Tiene todo el sentido que se mantenga. Imagínese que las oposiciones que están haciendo los docentes se interrumpen porque hay elecciones. No tendría ningún sentido.

Pero no es un cargo cualquiera.

Pero es un funcionario. El de major no es un cargo político.

Usted dice que Junts le ha llamado traidor por querer negociar con el Estado.

No, yo no lo digo. Algunos lo han dicho de forma muy clara.

Se lo digo porque cuando se estaba componiendo el equipo para la mesa de diálogo, Junts propuso algunos negociadores.

Que no formaban parte ni del Govern ni del Parlament.

¿Se arrepiente de haber vetado a estos negociadores, que hubieran garantizado que Junts estuviera en la mesa que tanto criticaron después?

Cuando propones unos negociadores 24 horas antes y de forma pública, dejas muy claro que vas a hacer un espectáculo partidista y no una negociación seria. Sabían que, para mí, es muy importante que la negociación sea entre instituciones. Pedro Sánchez, hace cuatro años, quería una negociación entre partidos. Pero es que el conflicto no es entre el PSOE y ERC. El conflicto es entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado español, que le impiden decidir su futuro.

Otra de las cosas que ocurrieron aquellos días fue que usted destituyó al vicepresident y miembro de Junts, Jordi Puigneró. ¿Se arrepiente?

No. Por una razón muy clara: si formas parte de un gobierno de coalición, no propones por sorpresa una cuestión de confianza en el Parlament para intentar provocar la caída del Govern. Es de primero de política parlamentaria. No podía aceptar tener a un vicepresidente que había aceptado y liderado esta operación en el Parlament para intentar derrocar al Govern.

¿Cree que la gestión de la crisis del Govern pudo haberse hecho mejor por su parte?

Creo que hice lo que debía hacer.

Anunció una “revolución verde” al principio de la legislatura, pero ha acabado marcada por proyectos más propios del desarrollismo, como los JJOO de Invierno, la Copa América o el Hard Rock. ¿Qué ha pasado?

Está poniendo dentro de un mismo saco proyectos de naturaleza muy diferente. Una de mis condiciones para la Copa América fue que no se construyera un nuevo puerto y que contribuyera al desarrollo económico de Catalunya. Hard Rock, a día de hoy, tiene una mayoría entusiasta en el Parlament (PSC, Junts, Vox, PP y Ciudadanos, que suman 85 de 135 diputados) en la que no está ERC.

La capacidad de actuación de mi Govern está condicionada por esta mayoría parlamentaria y por una normativa. Poco margen hay. Pero hemos hecho que Hard Rock sea menos necesario que nunca en el Camp de Tarragona para reducir el paro apostando por un modelo alternativo mucho más sólido: la reindustrialización.

¿Rebajar la fiscalidad del juego fue un error?

Fue un error que hicieron Convergència y el PSC. Yo era el diputado de ERC que llevaba esa ley y voté en contra de forma muy contundente.

¿Por qué no se ha vuelto a subir?

Porque no hemos tenido la mayoría para hacerlo. Si la tenemos la próxima legislatura, lo vamos a hacer. Si un proyecto de inversión necesita unos beneficios fiscales sin parangón en la Unión Europea, quizás no es tan sólido como nos dicen.

¿Por qué no han introducido apenas restricciones sobre el consumo de agua al sector turístico?

Cuando los embalses estaban al 70% en octubre de 2021, activamos el plan especial de sequía, que nos ha permitido monitorizar y tomar decisiones con anticipación. Estamos lejos de dar por acabada la sequía, que dura 43 meses, pero si la comparamos con la anterior (que duró 18 meses), nosotros ni hemos puesto tuberías para conectar el Ebro con Barcelona ni traído agua en barcos. Hemos garantizado el abastecimiento de agua con desalinización y regeneración de agua.

El consumo de agua en las cuencas internas de Catalunya se ha reducido un 10% en un año. La ciudadanía y los sectores económicos están haciendo un esfuerzo. En el ámbito del turismo, teniendo en cuenta que el abastecimiento municipal no distingue entre usos domésticos y turísticos, hemos fijado los mismos límites a los alojamientos turísticos que a la ciudadanía si se entra en situación de emergencia.

Lo que ocurría era que la norma dejaba fuera la temporada de verano.

No, se habría aplicado ya si hubiéramos continuado en fase de emergencia.

Pero si el municipio tenía que estar tres meses incumpliendo a partir de la entrada en vigor de la norma, se dejaba fuera junio, julio y agosto.

La norma entró en vigor y ya está operativa. Por suerte, ya no estamos en el escenario de emergencia porque los embalses se están recuperando muy rápido. La digitalización de la red de abastecimiento nos permitirá asignar en la próxima sequía consumos máximos de agua por actividad económica.

¿Durante los años de procés se abandonó la gestión? ¿Por qué no se hicieron los deberes?

¡No es el procés, son los recortes! Los recortes empezaron con José Luís Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y después continuaron, de forma entusiasta, con Artur Mas. El procés no redujo las finanzas públicas de la Generalitat. Nuestra prioridad ha sido acabar con los recortes y poner el país al día. Todo lo que no hicieron PSC y Junts durante muchos años le ha correspondido hacerlo a ERC.

En materia educativa, acaba la legislatura marcada por los malos resultados de PISA, pero el Govern ya conocía la caída del nivel por sus pruebas de competencias. ¿Han actuado tarde?

Los resultados de PISA de hoy vienen de los recortes de ayer. Hemos revertido los recortes y todos los indicadores de los próximos años mejorarán, esté quien esté al frente de la conselleria de Educación. Quien diga que los resultados educativos se consiguen de la noche a la mañana, miente. Hemos puesto las bases para mejorar resultados en el futuro: bajar las ratios, empezar la gratuidad del 0-3 y reforzar el personal de atención a la diversidad.

Hace más de cinco años que ERC tiene la conselleria de Educación.

Pero hasta ahora no hemos podido revertir los recortes porque hasta ahora no había un liderazgo en la Generalitat que lo tuviera como prioridad.

Los principales candidatos, incluido usted, llevan a sus hijos a la concertada. ¿Cree que es un mensaje adecuado para defender una apuesta por la escuela pública del país?

Hay una parte importante de la ciudadanía que participa de la escuela concertada, que forma parte del servicio educativo de Catalunya y del pacto contra la segregación. La concertada asume una parte del esfuerzo.

¿Sería bueno reducir el porcentaje de concertada en Catalunya?

Tenemos un modelo de pública y concertada que funciona. Debemos ir eliminando la segregación existente, y se ha hecho desde la concertada y el Govern. Más allá de la titularidad del centro, el modelo debe tener unas características comunes mucho más fuertes.

¿Por qué las concertadas pueden pedir distintos precios para inscribir al alumnado y la autoridad educativa no hace nada?

La autoridad educativa garantiza la admisión de todos los alumnos mediante un mismo proceso.

¿Qué medidas cree que se recordarán de la primera presidencia de ERC de aquí a unos años?

La liberación de los presos políticos, la gratuidad del Infantil 2, las medidas feministas como la gratuidad de productos menstruales y, sobre todo, haber acabado con los recortes tras unos años muy dolorosos.

Si hay repetición electoral, ¿es seguro que se presente usted o podría dejar paso a Junqueras, una vez amnistiado?

ERC trabajará con los resultados del 12 de mayo. Especular con las características de un nuevo proceso electoral es una falta de respeto a la ciudadanía.

Pero estaría bien saber si será usted.

Lo que estaría bien saber es que los partidos vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para no ir a una repetición electoral, siendo coherentes con el compromiso adquirido en campaña. En cualquier caso, yo siempre estaré a disposición de mi partido, como lo he estado siempre.

Vea la entrevista íntegra.