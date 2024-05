Nuevo palo a la ganadería local: Canarias no podrá abonar por ahora las ayudas completas del programa Posei

La ganadería profesional no gana para sustos en Canarias, y eso que ya ha acumulado en los últimos años, por diferentes razones y coyunturas, un gran número de ellos en estas islas. No se sabe cuántos más podrá soportar hasta que la única solución sea, lo que además ya ha ocurrido en tantas explotaciones pecuarias locales, sobre todo de bovino de leche, el cese de actividad.

El problema actual, que tiene un impacto grave, se une a las situaciones similares ya sufridas hace un lustro; esto es, la imposibilidad de cobrar dentro del plazo previsto y al completo los apoyos directos que para esa actividad productiva, en honda crisis, están recogidos y autorizados dentro del programa de ayudas Posei, solo en lo que afecta a los abonos (completos o parciales) que se financian con fondos públicos del Estado, la parte denominada de ayudas de Estado dentro del Posei o también conocido como Posei adicional.

En estos momentos, la Consejería de Agricultura no podrá cumplir el objetivo de cubrir los compromisos de todo el año pasado (2023) en relación con los abonos de medidas del Posei adicional, que son ayudas que se suelen abonar al completo (100% de las cuantías) antes del 30 de junio del año siguiente, de este 2024. Sobre esto, ya se puede decir que ese dinero público no estará disponible en aquel plazo habitual y por ello muchos apoyos directos no podrán ser abonados en su totalidad. Duro varapalo. Hacen falta 32 millones de euros para saldarlo todo y solo hay 21 millones en caja.

Y quizá lo peor sea que la historia se vuelve a repetir en Canarias. Pero ¿por qué? Tiene una explicación bien sencilla: son necesarios, como se ha dicho, 32 millones de euros para atender la ficha financiera del Posei adicional y con ella los abonos autorizados para 2023, los que se pagan con ayudas de Estado (no confundir con el Posei comunitario, que nunca tiene este problema), y a día de hoy solo hay disponibles 21 millones, los ya transferidos por el Ministerio de Agricultura, previo acuerdo en la Sectorial.

Esta es la misma cantidad recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Los actuales, como se sabe, están prorrogados y, por ahora, los 11 millones de euros restantes, fruto de un acuerdo político del equipo saliente de Alicia Vanoostende en la Consejería de Agricultura canaria y el Gobierno central, ambos del PSOE, no aparecen. Coalición Canaria (CC), en su negociación del pacto político con los socialistas para darles apoyo en el Congreso, también metió la financiación plena del Posei adicional en la llamada Agenda Canaria, pero la decisión de prorrogar los Presupuestos estatales de 2023 todo lo ha cambiado, y ha sido a peor.

Aparte de esos 11 millones de euros, imprescindibles, como reconoce a viva voz el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (AHI), para completar los pagos de las ayudas reconocidas por actividades agrarias en 2023, la Consejería reclama 5,5 millones de dinero público que se adelantó del erario autonómico para poder completar los compromisos de ese mismo programa, el Posei adicional, pero por derechos adquiridos por beneficiarios en la campaña anual de 2022. Lo peor vuelve a ser que la ganadería, principalmente la actividad pecuaria local, vuelve a ser el sector perjudicado, y ya son muchos los pormenores.

En total, la Consejería de Agricultura pide 16,5 millones de euros al Estado, y quiere que estos lleguen ya, pero no terminan de aterrizar en el archipiélago, lo que implicará retrasos e incumplimientos en el pago de las ayudas, al menos por la parte de los 11 millones.

Quejas y más quejas lanzadas desde el Ejecutivo autonómico

Sobre esta misma cuestión, el consejero Narvay Quintero explicó hace unos días en sede parlamentaria (sesión del 7 de mayo pasado) que, “si el Estado incumple lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y no abona los incrementos del Posei adicional acordados por el anterior equipo del Ejecutivo canario sin el acuerdo del Gobierno de España [en alusión a la exconsejera Alicia Vanoostende, del PSOE], el sector canario verá mermadas las ayudas que percibe en el marco de ese programa”. Quintero explicó que en la pasada legislatura, la de 2019-2023, con Gobierno del Pacto de las Flores (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG), el Ejecutivo canario propuso un aumento de la ficha financiera de algunas submedidas del Posei adicional para las campañas 2022 y 2023, acciones que se sufragan con fondos decididos por el Gobierno de España, y esto se hizo sin la garantía del Estado de asumir esa financiación.

Quintero prosigue: “Como consecuencia, a nuestra llegada al Gobierno de Canarias, en julio de 2023, nos encontramos con la situación de que dichos fondos no estaban comprometidos ni figuraban en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que, para atender este compromiso con el sector, el nuevo Ejecutivo autonómico tuvo que asumir con fondos de la Comunidad Autónoma el pago de 5,5 millones para hacer frente a las ayudas de 2022 (Posei adicional) a la ganadería del archipiélago (correspondientes a la medida III del Posei), un sector que se ha visto especialmente perjudicado por el incremento de los costes de los insumos en los últimos años”.

Para hacer frente a los pagos de la campaña 2023 con cargo al Posei adicional al completo, la que se abona en 2024, antes del 30 de junio como fecha de referencia (como es obligado para los abonos del Posei comunitario), el Ejecutivo canario precisa 11 millones de euros más para completar la ficha ordinaria anual (en 21 millones) y así asumir el incremento del 20% de determinadas líneas de la medida III, la de ganadería, y el 10% adicional de la medida I, la de producción vegetal.

Las patas financieras del marco Posei en Canarias

La Unión Europea (UE) financia el programa Posei (en su versión comunitaria) con 268,4 millones de euros al año, una ficha garantizada hasta el ejercicio 2027, el último del actual septenio presupuestario (2021-27). Esta asignación, que salvó un recorte previsto por la Comisión del 3,9% (10,5 millones por año), no se podrá modificar hasta que se apruebe el nuevo marco presupuestario, lo que implica que el programa Posei para Canarias está condenado a crecer, a tener más recursos, solo por la vía del Posei adicional (ayudas de Estado, siempre previamente autorizadas por la Comisión).

El Posei comunitario se divide en cuatro medidas generales:

-Ayudas directas a actividades agrícolas, salvo el plátano, con 37,3 millones de euros.

-Ayudas directas a actividades ganaderas, con 27,8 millones.

-Ayudas directas al cultivo del plátano, con 141,1 millones (cantidad blindada, de la que no salen fondos a otros paquetes de ayudas, lo que no ocurre con el resto).

-Fondos de apoyo a la importación de productos alimentarios y materias primas dentro del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), con unos 62,2 millones (esta partida puede oscilar y ya se han producido trasvases aprobados por la Comisión desde el REA a medidas de apoyo a las producciones vegetales y animales). El REA puede gastar un máximo de 72,7 millones de euros al año, y ahora posee una ficha algo superior a los 60 millones.

La otra pata del programa Posei, junto con el comunitario, es el conocido como Posei adicional, el que se financia con ayudas de Estado, que, si se quieren atender al 100% todas las acciones de apoyo financiadas por esta vía para los derechos adquiridos en 2023, las que se pagan este 2024, necesita una ficha financiera de 32 millones de euros.

A día de hoy, solo se tienen 21 millones. De ahí que se necesiten 11 millones más del Estado, los que por ahora no aparecen y Canarias reclama con desesperación. Si no llegan, el mayor daño, otra vez será causado a la ganadería local.