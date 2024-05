L’alt càrrec de Mazón amb incapacitat permanent total va ser nomenat pel vicepresident de Vox sense contracte

Nicolás Bugeda, actual gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, va ser nomenat en el càrrec sense cap expedient de contractació. Bugeda tenia, a penes sis mesos abans del seu nomenament, una incapacitat permanent en grau total. El seu nomenament al capdavant del consorci, en substitució de José Luis Pérez Pont, va ser interpretat en el món artístic i cultural com una mena de porga promoguda per Vicente Barrera, vicepresident de Vox del Govern valencià i titular de la cartera autonòmica de Cultura. “No hi ha expedient de contractació del Sr. Nicolás Bugeda Cabrera com a gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana”, segons indica una resposta parlamentària firmada per Barrera i dirigida als diputats de Compromís Verònica Ruiz i Vicent Marzà.

La resposta del vicepresident autonòmic s’escuda en el fet que el polèmic nomenament “es va efectuar” mitjançant un decret del Consell “de conformitat” amb la disposició addicional setena de la Llei de mesures fiscals, que estableix que el personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat “tindrà la consideració de càrrec públic i serà nomenat per decret del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció de l’ens”.

No obstant això, la vigent Relació de Llocs de Treball del Consorci de Museus estableix que la naturalesa del càrrec té contracte d’alta direcció. El gerent anterior, el gestor cultural José Luis Pérez Pont, tenia precisament un contracte d’alta direcció. La Conselleria de Cultura no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

Una portaveu de la Conselleria de Cultura, a preguntes d'aquest diari, indica que que l'última Relació de Llocs de treball (RPT) és de 2022 “i s'ha de publicar una RPT cada any”. Així, “la RPT de 2024 és la que hi ha en marxa sotmesa a tràmit en la Conselleria d'Hisenda en virtut de compliment de la Llei de Pressupostos”. “Els càrrecs públics no figuren en la RPT ni en la seua massa salarial, van amb càrrec a Capítol 1 i només figuren a titule enunciatiu en la RPT”, agreguen les mateixes fonts.

El decret de nomenament va ser firmat pel president Carlos Mazón, malgrat l’enorme controvèrsia que va suscitar el fet que Bugeda tinguera una incapacitat permanent total a penes sis mesos abans. Pérez Pont, que tenia el suport del món cultural, va ser destituït el 21 de novembre passat. Nou dies després del cessament de Pérez Pont l’Institut Nacional de la Seguretat Social va resoldre, a instàncies de Nicolás Bugeda, declarar que ja no estava afectat de cap grau d’incapacitat permanent, que se li havia reconegut el 3 de juliol passat, a causa d’una millora del seu estat.

Declaració d’activitats i béns

En la seua declaració d’activitats i béns publicada en el Portal de Transparència de la institució cultural, Bugeda fa referència davant l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos a les activitats exercides fins dos anys abans del seu nomenament. Així doncs, l’alt càrrec indica que va ser administratiu de grup C entre el 28 de desembre de 2021 i la mateixa data del 2023 sense al·ludir als quatre mesos en què va estar amb la incapacitat permanent total. El mes de febrer passat, Nicolás Bugeda es va presentar a una plaça d’administratiu, en el marc del procés excepcional d’estabilització pel sistema de mèrits, del consorci que dirigeix.

D’altra banda, en l’acta del ple del consell general del consorci, del 28 de desembre passat, la secretària autonòmica, Paula Añó, va sotmetre a votació l’aprovació de l’acta anterior, amb els vots a favor de tots els membres llevat de la representant del Consell Valencià de Cultura, l’única que no forma part d’institucions controlades pel bipartit de PP i Vox. El document, a què ha tingut accés elDiario.es, revela que l’acta de la sessió anterior, en què es va aprovar la destitució de Pérez Pont, va ser signada per Vicente Barrera i Paula Añó sense l’aprovació prèvia dels assistents.

El Portal de Transparència també inclou el currículum de Nicolás Bugeda. El gerent del Consorci de Museus indica que té un curs de protocol i un màster de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i un programa de direcció d’institucions culturals de l’IESE Business School de Madrid. El currículum també enumera l’experiència professional de Bugeda “vinculada amb la gestió cultural pública”.