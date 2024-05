Desde medidas para favorecer a docentes interinos a esperar por la sentencia europea: cómo solucionar los efectos “nefastos” del concurso de méritos

El 47% de los docentes interinos en Canarias con opciones de estabilizarse (en abuso de temporalidad desde 2016) no lo harán de acuerdo a los resultados provisionales del concurso de méritos. A falta de unos días para que acabe el período de alegaciones, la alarma de que más de la mitad de los docentes que conseguirán una plaza no pertenece a las listas de las Islas recorre los centros educativos. Pese a que hay un concurso de oposición previsto y a que cada año se jubilan unos 800 docentes, el profesorado que lleva años encadenando contratos temporales se encuentra en la incertidumbre.

Los sindicatos instan a buscar fórmulas para garantizar su estabilidad. STEC-IC ha tachado los resultados de “nefastos” y al igual que ANPE insisten en que se debió haber estabilizado a las personas y no las plazas. Desde la Consejería anunciaban esta semana que instará al Ministerio de Educación a que impulse nuevos procesos de estabilización, que realmente permitan rebajar la alta tasa de temporalidad docente hasta el 8% que exige la Unión Europea. Así mismo, aseguraba que solicitará, en próximos ejercicios, la convocatoria de más de 2.700 nuevas plazas de maestros y profesores funcionarios a través del sistema de concurso-oposición flexible, es decir, sin examen eliminatorio, entre otras características especiales.

El sindicato STEC-IC subraya que se ha enterado de dicha batería de medidas por los medios de comunicación y emplaza a la Consejería a sentarse a hablar de “la estabilización por abuso de temporalidad en sintonía con las sucesivas sentencias que ya el TJUE ha publicado”, destaca su portavoz, Gerardo Rodríguez. “Es decir, no a un concurso de méritos como el que está ahora ni a unas oposiciones flexibles como se pretende, que eso es lo que hemos tenido este año y han salido las cosas mal, como advertidos al principio del procedimiento”, agrega.

“¿Oposiciones flexibles? (que es lo que va a celebrarse en junio) ¿Y más concursos de méritos como el que ha habido hasta ahora, dónde en lo que se estabiliza son las plazas y no a las personas?”, se cuestiona Rodríguez. Desde STEC-IC consideran que “lo que tenemos es que estabilizar al profesorado canario, que lleva diez, quince o veinte años trabajando para la Consejería y están en una situación de inestabilidad laboral y lo que queremos es que esos puestos de trabajo ya sean fijos, entre otras cosas porque así lo determina el TJUE y todos los países de Europa han adaptado medidas para estabilizar y aquí no lo hemos hecho”, resume.

A su juicio, con las medidas planteadas por el consejero, Poli Suárez, no se va a conseguir rebajar la tasa de interinos al 8%. Por ello, le insta a reunirse para hablar de esa rebaja, que se logrará cuando se haga fijo al personal docente que lleva más de tres años encadenando contratos temporales en Canarias. Si esto se hiciera, cree que “se acatarían las directrices europeas y nos adelantaríamos a la sentencia que va a salir en junio y sería beneficioso para el empleo de Canarias, que necesita estabilidad en los claustros docentes”.

Por su parte, ANPE Canarias defiende ser favorable a cualquier medida que se tome que favorezca una verdadera estabilización del profesorado que ya está dando clases en las Islas, “siempre que ofrezca las suficientes garantías legales. Hay razones de peso para defender que los criterios para Canarias de futuras estabilizaciones sean diferentes a los de otras comunidades”, apunta.

“Apoyamos la propuesta de impulsar nuevos procesos de estabilización en Canarias que se ajusten a las especificidades del Archipiélago y logren la estabilización real del profesorado interino. En todo caso, es importante asegurarse de que estos procedimientos se ajusten a la legalidad para dar seguridad jurídica a los docentes y que no surjan problemas que los puedan paralizar una vez iniciados”, destacan desde ANPE.

“Es fundamental, como hemos mantenido en todo momento, que se ofrezcan alternativas para que el profesorado interino que lleva tiempo trabajando en centros públicos de Canarias y no obtenga plaza en los procesos de estabilización, conserve su trabajo. Es viable, ya que después de la estabilización seguirá habiendo un número muy alto de plazas vacantes. El propio consejero ha afirmado que, salvo muy contadas excepciones, el no obtener plaza en el concurso de méritos no implicará perder el trabajo para los interinos canarios, sobre todo para quienes están en el bloque 1 de las listas de empleo. Desde ANPE exigimos a la Administración que dé garantías de que ningún interino con experiencia en Canarias se quede sin trabajo”, inciden desde ANPE.

El sindicato subraya que la Consejería ha adelantado que los resultados del concurso de méritos previsiblemente no se harán efectivos hasta el curso 2025-2026, por lo que hay algo de margen para poner en marcha nuevas medidas en favor del profesorado interino.

“Es evidente que el diseño estatal de los procesos no fue el adecuado. Como defendimos, se debía haber estabilizado a personas, no plazas. Una vez que no tuvo marcha atrás ese diseño, desde ANPE hicimos aportaciones junto a otros sindicatos para que los procesos perjudicaran lo menos posible al profesorado interino que imparte clases en Canarias. Algunas de esas aportaciones, como la de que Canarias se saliera del calendario estatal, han mitigado en parte los malos resultados. Gracias a que los procesos en Canarias salieron más tarde, hay muchos aspirantes que ya se han estabilizado en otras comunidades”, defiende.

CCOO y UGT, por su parte, apoyan medidas como un concurso general de traslados anuales, “sin exigencia de permanencia con destino definitivo en la comunidad autónoma en la que se obtiene plaza para poder concursar a otra comunidad autónoma, durante un período extraordinario de cuatro o cinco años”. Además, defienden acelerar el proceso de regulación de la jubilación parcial en las administraciones públicas, sobre todo y con carácter urgente en el sector docente.

Así mismo, esos dos sindicatos proponen negociar en Canarias la posibilidad de disminución significativa de jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, sin reducción de retribuciones; disminuir las ratios además de promover la docencia compartida.