El experto de Podemos exige acabar con la paridad entre islas pero admite la provincial

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, ha asegurado en la comisión sobre la reforma electoral, en la que ha comparecido este lunes como experto de Podemos, que “hay que terminar con la paridad entre islas capitalinas y las islas periféricas porque si no la desproporción siempre existirá”.

Con todo, y al responder a una pregunta directa del portavoz del Grupo Popular, Emilio Moreno, aseguró que "no veo en la paridad provincial 30/30 [cada provincia elige el 50% de los diputados] una gran desproporcionalidad, está dentro de los standares admitibles".

"La gran desproporcionalidad del sistema electoral conlleva una enorme desigualdad en el valor de los votos, porque unos votos valen más que otros”, ha asegurado al proponer no sólo reducir las barreras electorales sino modificar la circunscripción: “dos diputados por isla, y el resto, en cada convocatoria electoral, se distribuye a partir de la población”.

"Partimos de un desnivel de desproporción que es el más alto de España y el tercero en el mundo. Estamos a 32 puntos de desproporción sobre un sistema electoral perfecto, y a 17 puntos en referencia a la desigualdad", insistió.

Alma territorial contra alma poblacional

A juicio de Pérez, que también es coordinador del libro 'Textos para la Reforma Electoral Canaria', la desproporción y la desigualdad se deben a que "esta Cámara tiene alma de representación territorial cuando debería tener, por exigencia legal, alma de representación poblacional”.

"La población tiene que ser determinante, pero no lo único. Lo secundario, pero que debe estar sin duda presente, es lo territorial", insistió Pérez.

Por ello, pidió a los distintos portavoces que "que sean reflexivos y valientes, porque las normas electorales son esenciales para nuestra convivencia", recordando que "si hemos tardado 35 años en debatir modificar el sistema, creo que no está de más ser ambiciosos" a la hora de resolverlo, pues "no podemos ir a las elecciones de 2019 con estos niveles de desproporción y desigualdad".

Una valentía a la que también apeló la diputada de Podemos Concepción Monzón, pidiendo que la modificación electoral "no se quede en un mero maquillaje" basado en rebajar solo las barreras electorales.

“Pensemos en los ciudadanos y no en intereses partidistas al modificar el sistema electoral" Es muy importante que lo hagamos, porque son los ciudadanos los que determinan con sus votos qué políticas quieren que se lleven a cabo, y ahora esa voluntad no está correctamente representada”, afirmó.

Para Monzón, "las Islas no perderán calidad democrática, lo que hay que lograr es que sus habitantes la ganen".

A preguntas de la propia Monzón y del socialista Ignacio Álvaro Lavandera, que reconoció que la propuesta del PSOE (una circunscripción regional de 10 diputados y un escaño más para Fuerteventura, además de rebajar las barreras actuales de acceso al Parlamento) "es poco ambicioso" en aras del consenso, Pérez dijo que "una circunscripción regional de 9 o 10 diputados mejoraría en algo la desproporción, pero no es para echar cohetes".

El mal menor de más diputados

Con todo, y frente a las reticencias de Podemos de incrementar el número de diputados, afirmó que "aunque no es necesario para mejorar la proporción, lo prefiero como como mal menor".

Luis Campos (NC) insistió en que "plantear otro sistema electoral no es atacar a una isla sobre otra, solo queremos que la población pese más que el territorio, y a las islas no capitalinas no les pasará nada si se mejora la proporcionalidad".

"Lo que es esencial es que el nuevo sistema esté vigente en 2019 y por ello defendemos que el Estatuto lo modifique transitoriamente, y ojalá que solo 6 meses y no esperar otros 35 años, hasta que aprobemos aquí, en Canarias, la Ley", remachó.

Por último, el nacionalista José Miguel Ruano afirmó que "no voy a aceptar bajo ningún concepto que el sistema electoral no es democrático, como dice Podemos; otra cosa es que sea mejorable", volviendo a recordar a Campos que "el debate sobre las modificaciones sustanciales en el Estatuto tendrá que producirse sí o sí en su momento".