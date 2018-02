El Cabildo de Gran Canaria desmiente a Jaime Cortezo y asegura que no ha vendido Guguy

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho este miércoles que no ha habido venta de la reserva natural de Guguy, ya que para la transacción el propietario tiene que pedir a la institución insular "el retracto y tanteo", y esa comunicación "no se ha producido".



Tras anunciar el propietario del 10%, Jaime Cortezo, a través de un comentario en una noticia del periódico Diario de Lanzarote, de que había cerrado esa venta, Morales lo ha desmentido y ha reiterado que no se ha producido".



Las declaraciones del actual propietario de 3.077.968 metros cuadrados en Guguy se hicieron públicas la pasada semana y, aunque no revelaban la identidad del comprador, si que indicaban que la operación se había realizado por un valor superior al que la propiedad fue adquirida.



El presidente del Cabildo ha señalado en relación a estas palabras que de ejecutarse dicha compra no le preocupa, ya que en ese espacio "no puede hacerse nada debido al nivel de protección que tiene", y ha detallado que "por mucho que del 100 % de la superficie un 10 % sea privado, no supone nada para la reserva" ya que tendrá el mismo carácter que tiene ahora y "será accesible de la misma manera que a día de hoy".

Jaime Cortezo anuncia que ya vendió Guguy





El Cabildo, que ya ha comunicado en varias ocasiones la posibilidad de adquirir el terreno, "estudiará la compra si se trata de un precio razonable y que cumpla con los requisitos para pasar a manos de una administración pública", con el único objetivo de que ese 10 por ciento pase a completar el resto del espacio de titularidad pública.



Según ha indicado Morales, el propietario se ha comunicado con el Cabildo y lo hará de nuevo formalmente en los próximos días, una conversación que no HA querido revelar.



Tal y como ha subrayado, "es importante que se sepa que se compre o no, el 90% es público y ese resto privado tendrá el mismo uso que actualmente".



Además, Morales ha destacado que "ya se trabaja desde Medio Ambiente para valorar el proponer Guguy como parque natural", aunque esa consideración "apenas variaría la protección actual", pues para ambos casos "es casi equivalente".