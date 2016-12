Las Palmas de Gran Canaria estudia instalar obstáculos de hormigón en los actos de Navidad tras el atentado de Berlín

La petición de la Policía de instalar medidas de protección como bolardos o grandes maceteros para reforzar la seguridad en lugares donde se esperan aglomeraciones en Navidad ha sorprendido a las principales ciudades, que estudiarán esa posibilidad pese a que ya tienen sus propios dispositivos.



La instrucción dada por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a los jefes superiores de Policía les emplaza a pedir reuniones urgentes de las juntas locales de seguridad tras el atentado con un camión en un mercado navideño de Berlín, mismo método utilizado en Niza en julio.



El Gobierno ha decidido mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista (el máximo salvo que se perciba una amenaza inminente de atentado), pero lo reforzará ante las aglomeraciones vinculadas a la Navidad.



En ese contexto, la Policía quiere que en lugares de alta concurrencia de personas se refuerce la protección mediante la instalación provisional de grandes maceteros o bolardos en los accesos, de tal manera que impidan la entrada de vehículos y solo se permita a los que estén debidamente autorizados.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomó precauciones para prevenir ese tipo de ataques después de los atentados de Niza, pero los responsables de seguridad de la ciudad cambiarán las actuales barreras por obstáculos de hormigón si así lo aconseja la Policía, tanto en los actos que organiza el Ayuntamiento (como la próxima fiesta de fin de año en el entorno de la playa de Las Canteras), como en los que convoquen organizadores privados.



Mientras, Madrid ya ha rechazado convocar esa junta de seguridad, pues el Ayuntamiento no lo cree necesario, del mismo modo que no ve conveniente anticipar qué medidas va a tomar "para no dar pistas".



No obstante, el coordinador de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, ha dicho que las "sugerencias" de la Policía se estudiarán y ha recalcado que la ciudad -que volverá a limitar el acceso a la Puerta del Sol en Nochevieja- está preparada para adoptar cualquier medida "en cuestión de horas".



A los Mossos d'Esquadra les ha sorprendido la llegada de esa petición a Cataluña, un territorio en el que la competencia es suya y donde no consideran necesario instalar ese tipo de barreras de forma "sistemática", pues no hay ningún riesgo nuevo específico.



El portavoz de los Mossos, Xabier Porcuna, ha lanzado un mensaje de tranquilidad en el que han insistido varios ayuntamientos, la mayor parte de los cuales no había recibido hoy ninguna comunicación de la Policía.



Bilbao, al igual que San Sebastián, celebra este miércoles el evento más multitudinario de las Navidades, la feria de Santo Tomás, y la única medida adoptada en este sentido ha sido bloquear los accesos rodados al recinto festivo con coches patrulla de la Policía Municipal y de la Ertzaintza.



El Ayuntamiento de Bilbao no contempla por ahora la colocación de bolardos ni grandes maceteros y además no informa de las medidas preventivas contra atentados yihadistas, que en el caso del País Vasco son fijadas por la Ertzaintza.



En Valencia, está pendiente la convocatoria de la Junta de Seguridad Local para decidir qué medidas de protección son necesarias, pero, al igual que en Madrid o Bilbao, esas decisiones "no se publicitarán", ha explicado a EFE la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato.



"La publicidad es lo que menos ayuda a la necesidad de seguridad", ha recalcado la edil.



Tampoco el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido una petición de incremento de las medidas de seguridad, mientras que en Málaga el concejal de Seguridad, Mario Cortés, que ya se ha reunido con los responsables policiales, ha anunciado a Efe que se reactivarán las pilonas de acceso al centro histórico y se colocarán maceteros en las entradas de las calles que dan al mercado navideño.



El Ayuntamiento de Palma mantiene su dispositivo de seguridad por las fiestas navideñas y cree que es suficiente, si bien acepta estudiar nuevas medidas preventivas si la Policía Nacional las lleva a la próxima junta de seguridad local.



También Murcia asegura haber preparado un notable dispositivo policial, con el despliegue de 220 agentes, 80 más que en 2015, y refuerzos en las zonas de mayor concentración de personas, pero no se ha recibido ninguna propuesta para instalar barreras físicas.



El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha mostrado su voluntad de colaborar en lo que sea posible para que "la gente esté tranquila" y ayudará tanto en el refuerzo de las barreras físicas como en otro tipo de medidas.



Donde ya existen barreras es en el casco viejo de Pamplona, en el que es tradicional instalar un mercado de Navidad, y que tiene bolardos desde hace años y cuenta con acceso restringido en Navidad y durante los sanfermines.