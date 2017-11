Temperaturas en ascenso y calima este sábado en Canarias

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este sábado, cuando solo se esperan algunas nubes que incluso podrían dejar lluvias débiles en zonas del norte a primeras horas pero que luego irán siendo desplazadas por una calima cada vez más intensa, en tanto que las temperaturas tenderán a subir.



La máxima llegará a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 22, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre 20 y 25 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia viento del este o del nordeste y, en general, moderado.



En las aguas del archipiélago se esperan vientos del nordeste y fuerza entre 4 y 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 a 3 metros.



La predicción del tiempo por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas. Calima siendo más intensa por la tarde, pudiendo reducirse la visibilidad localmente a menos de 5000 metros. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado, girando a componente este flojo al final.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 20 28



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas. Calima siendo más intensa por la tarde, pudiendo reducirse la visibilidad localmente a menos de 5000 metros. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado, girando a componente este flojo al final.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 22 26



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos nubosos matinales en el norte y de nubes altas por la tarde. Calima siendo más intensa por la tarde, afectando tanto en superficie como en medianías y zonas altas y pudiendo reducirse la visibilidad localmente a menos de 5000 metros. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste moderado en superficie, siendo más intenso en los litorales noroeste y sudeste, brisas en el suroeste. En medianías y zonas altas de componente este flojo a moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 25



TENERIFE



En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada en el norte de la isla. Calima siendo más intensa por la tarde, afectando tanto en superficie como en medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste moderado en superficie, siendo más intenso en los litorales noroeste y sudeste, brisas en el suroeste. En medianías de componente este flojo. En cumbres centrales, suroeste moderado tendiendo a variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 28



LA GOMERA



Intervalos nubosos con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Calima siendo más intensa por la tarde, afectando tanto en superficie como en zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste moderado en superficie, siendo más intenso en los litorales noroeste y sudeste, brisas en el suroeste. En medianías y zonas altas de componente este moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 23 27



LA PALMA



En el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada en el norte de la isla. Calima siendo más intensa por la tarde, afectando tanto en superficie como en medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas. Viento del nordeste moderado en superficie, siendo más intenso en los litorales noroeste y sudeste, brisas en el suroeste. En medianías de componente este flojo. En cumbres, del sureste moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 22 25



EL HIERRO



En el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Calima siendo más intensa por la tarde, afectando tanto en superficie como en zonas altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en superficie, siendo más intenso en los litorales noroeste y sudeste, brisas en el suroeste. En zonas altas de componente este moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 18 20