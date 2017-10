El periodista Txema Santana, nuevo secretario general de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias

El periodista grancanario Txema Santana es el nuevo secretario general de la Unión de Profesionales de Canarias, perteneciente a la Federación de Sindicatos de Periodistas (UPCC-FeSP).



Su elección se produjo por votación unánime de los presentes en el Congreso de UPCC-FeSP, que se celebró el sábado pasado en la UNED Tenerife.



Además de con Santana, la nueva Junta ejecutiva de UPCC-FeSP elegida cuenta con Jorge Berástegui, vicesecretario general y de relaciones externas; Raquel Quiñones, secretaria de actas; Esaú Hernández, secretario de Acción Sindical, Administración y Finanzas, Montse Delgado, secretaria de Igualdad; Lidia Rodríguez, secretaria de Comunicación; Andrés Gutiérrez, secretario de Fotoperiodismo; José Naranjo, secretario Internacional; Saúl García, secretario Interinsular y David Cuesta, secretario de periodismo de Investigación, informa la organización en un comunicado.



"Al rescate del Periodismo. Antes de la votación", se celebró una interesante mesa de periodistas de Canarias que, desde dentro o desde fuera de las Islas, han demostrado su compromiso con el oficio.



Pepe Naranjo, freelance en el continente africano, galardonado con el premio Canarias de Comunicación señaló que "África en los medios es el último rincón" y consideró que "en Canarias, hay que mirar al continente y no convertirnos en frontera".



Por su parte, Saúl García, periodista del Diario de Lanzarote experto en temas de corrupción, habló de las presiones políticas y económicas que sufren los periodistas de las islas: "Cuanto más pequeño es el lugar, es peor".



La periodista de CanariasAhora y La Ser Belén Molina recordó que "las presiones han existido siempre y siempre existirán pero las lograremos esquivar".



Raúl Sánchez, periodista tinerfeño en la sección de periodismo de datos en eldiario.es, recordó que, "cuando estaba de prácticas en Canarias me mandaban siempre a ruedas de prensa, en Madrid he ido a dos en dos años" para recalcar que "los políticos no deben marcarle la agenda a los medios".



El Congreso de UPCC continuará esta semana en Gran Canaria con unas Jornadas sobre Periodismo feminista que se celebran en el Cabildo de Gran Canaria.



La directora de Publico.es, Ana Pardo de Vera; La responsable de Píkara Magazine, June Fernández y la periodista de La Marea, Alba Mareca ofrecerán las mañanas del 4, 5 y 6 de octubre, talleres para profesionales de la comunicación y todas aquellas personas que quieran asistir.