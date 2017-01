El asalto al chalet de Soria "parece un secreto de Estado"

"Esto parece un secreto de Estado", aseguran a Canarias Ahora fuentes policiales en relación al misterioso asalto al chalet del exministro José Manuel Soria, la Nochebuena pasada. "Nadie suelta prenda", advierten las mismas fuentes sobre una investigación en la que la Policía Nacional está volcando todos los recursos humanos y técnicos disponibles, sin que los resultados de las pesquisas hayan aportado hasta el momento datos sobre la identidad de los asaltantes de la lujosa vivienda del exministro en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Dos semanas después de la noche de autos, los investigadores del caso no han encontrado huellas de los asaltantes de la casa desde que rastrearan la finca. Salvo una colilla de cigarrillo de la marca LM, que las fuentes consultadas consideran "nula" aunque se esté cotejando el ADN de la prueba, no hay indicios fiables como para remitir a los juzgados la investigación.

Los agentes del Grupo de Patrimonio se encuentran a la espera de recibir autorización para cotejar el ADN de la colilla. Sin embargo, las esperanzas de conseguir una identificación son mínimas, puesto que las muestras tomadas en este banco de datos corresponden a delincuentes violentos y no a ladrones comunes.

Según informa El Confidencial, ante la escasa capacidad para avanzar en las pesquisas, la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias ha ordenado dedicar todos los recursos humanos y tiempo del personal enmarcado en la investigación para tratar de aclarar quién fue el responsable del asalto a la caja fuerte de Soria, que contenía dinero en metálico y joyas.

El digital indica que entre las pruebas practicadas por la Policía que se salen de lo normal en este tipo de casos, se encuentra la petición de todos los datos de los teléfonos móviles que estaban activos en la zona durante las horas en que el matrimonio formado por el exministro y María del Carmen Benitez salieron de casa.

Las compañías aportarán previsiblemente miles de teléfonos que deberán ser analizados de forma individual, para contrastar si sus propietarios tienen antecedentes policiales, o si sus movimientos coincidieron con los de los "ladrones". Esto significa que una gran cantidad de personal dedicará largas horas de su jornada a afrontar esta investigación, dejando de lado otros casos.

Cabe destacar que la Policía no puede analizar el ADN de la colilla, ni rastrear los móviles sin la debida autorización judicial. Algo con lo que los agentes no cuentan, debido a que el caso no se encuentra judicializado de momento.

El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, señala en declaraciones a La Sexta lo ilógico que resulta practicar la prueba del ADN. "Llama la atención tanto interés y llama la atención qué han podido sustraer para que se empleen este tipo de recursos", apostilla.

"No nos parece normal que, por el hecho de que alguien sea ministro o exministro, se destinen una serie de medios o se practiquen gestiones que son desproporcionadas", manifiesta el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío.

De hecho, tras el suceso la Policía Nacional ha reactivado la custodia y vigilancia del chalet que el expresidente del PP de Canarias tiene en uno de los barrios más selectos de la capital .

Los agentes han descartado que un reciente robo en una casa del mismo barrio de Gran Canaria tenga que ver con lo ocurrido en la vivienda del exministro, indica El Confidencial.