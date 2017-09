Probabilidad de chubascos y descenso de las temperaturas

Canarias tendrá este jueves sus cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve y, en el resto de zonas, se espera intervalos nubosos, según la predicción realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Habrá probabilidad de chubascos en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, que pueden ser moderados en las medianías, y se espera baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura.



Las temperaturas seguirán en descenso, más significativo en las medianías y zonas altas, mientras que el viento soplará del norte con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste; y en las cumbres centrales de Tenerife, del noroeste fuerte con rachas muy fuertes.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del nordeste o norte de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, ocasionalmente 6 en la punta sureste, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



El Hierro tendrá nordeste o norte de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



En Tenerife y La Gomera habrá nordeste de fuerza 4, localmente 5 en oeste gomero y sureste tinerfeño, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 metro. En La costa sur gomera y suroeste tinerfeña, variable 2 con brisas y marejadilla.



El mar de Gran Canaria espera vientos del nordeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en extremo oeste y sureste, marejada, localmente fuerte marejada en oeste y sureste, y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán nordeste o norte de fuerza 4, arreciando mañana a 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de hasta el metro.



La predicción de la Aemet del tiempo para este jueves, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, más intenso por la tarde, cuando las rachas podrían alcanzar los 60 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 20 27



Fuerteventura



Intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, más intenso por la tarde, cuando las rachas podrían alcanzar los 60 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 21 26



Gran Canaria



En el norte muy nuboso; en el sur, intervalos nubosos. En el norte, lluvias en general débiles, algo más intensas y persistentes en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso será más acusado, incluso localmente notable, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, más intenso en cumbres y costas oeste y sureste, en donde las rachas pueden superar los 60 km/h; en el sur, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 24



Tenerife



En el norte muy nuboso; en el sur, intervalos nubosos. En cumbres centrales por encima de unos 2000 metros, despejado. En el norte, lluvias en general débiles, algo más intensas y persistentes en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso será más acusado, incluso localmente notable, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte entre 20 a 35 km/h, más intenso en cumbres, puntas nordeste y noroeste y costa este, en donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costas norte y suroeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 27



La Gomera



En el norte muy nuboso; en el sur, intervalos nubosos. En el norte, lluvias en general débiles, algo más intensas y persistentes en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso será más acusado, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, más intenso en cumbres y puntas oeste y este, en donde las rachas pueden superar los 60 km/h; en costas norte y sur, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 22 26



La Palma



En el norte muy nuboso; en el sur, intervalos nubosos. En el norte, lluvias en general débiles, algo más intensas y persistentes en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso será más acusado, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte entre 20 a 35 km/h, más intenso en puntas noroeste y sureste, en donde las rachas pueden alcanzar los 60 km/h; en costas nordeste y suroeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 20 25



El Hierro



En el norte muy nuboso; en el sur, intervalos nubosos. En el norte, lluvias en general débiles, algo más intensas y persistentes en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso será más acusado, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, más intenso en cumbres y puntas noroeste y costa este, en donde las rachas pueden superar los 60 km/h; en el suroeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 23