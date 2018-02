La nueva vida de Ruts y La Isla Music

Mientras dan los últimos pasos hacia lo que será su quinto disco de estudio, Flor de invierno, que presentarán el directo el próximo 2 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna, Ruts & La Isla Music trabajan paralelo en el estreno en directo (en la noche, 9 de febrero, de la gran cabalgata de Santa Cruz de Tenerife dentro del Carnaval Reggae Festival) de su nuevo espectáculo escénico, titulado Marley y con el que rinden homenaje a la icónica leyenda de la música reggae.

Dos grandes retos presentes para una banda con una intensa trayectoria que le ha valido para establecerse como uno de los proyectos de música reggae de mayor presencia en el Archipiélago. Y todo, dentro de un cambio vital que lo ha transformado casi todo en la esencia de la banda: la nueva condición de madre de su líder y vocalista, Ruth Barreto.

Así lo explica ella: “Ahora tengo un motor rejuvenecido y me pone las pilas constantemente. De hecho, desde el punto de vista meramente creativo, tengo que decir que Flor de invierno es el resultado de una conversación con mi hija. Es lo que me gustaría transmitirle para que quede en ella para siempre. Su banda sonora, que lo será inevitablemente pues nos escuchará cantarlo muchas veces. Este disco habla de hijas y, por supuesto, de madres, por tanto es una exaltación de la sangre, de la vida, de la belleza, de la ternura y la fuerza. Es la luz en la ventana a la que volver para ubicarse, fortalecerse y seguir adelante. Así son, somos, las madres, ¿no?”. Hay un nueva vida en Ruts & la Isla Music.

Flor de invierno se ha hecho esperar más de lo esperado dada la constante actividad de un grupo inquieto y solicitado que ha sido protagonista de numerosos conciertos y participando también en la producción de muestras artísticas tan importantes como el Reggae Can Festival. En este nuevo camino encontramos unas composiciones llenas de matices con un equilibrio perfecto entre dulzura y energía, mensaje y musicalidad. La evolución sonora, marcada por los años de dedicación, son patentes en una obra musical colapsada por una de las facetas más importantes y tiernas en la vida de la propia Ruth Barreto (líder y vocalista de la banda), la maternidad.

Integrantes de La Isla Music. (EC).

Para esta producción Ruts ha contado con Toby Nambur, un reconocido productor y músico alemán de reggae que conoce muy bien los valores de cada uno de los ingredientes que forman el género. Nambur maneja con maestría las nuevas composiciones y además lo hace sonar actual, “algo muy importante para el sonido de La Isla Music”, afirma la propia cantante. Su gran sensibilidad y su conocimiento de los sonidos jamaicanos han servido para sacarle a las composiciones de Ruts el mejor partido. “Llegamos a Nambur en nuestra búsqueda de evolucionar en todos los aspectos, pues detectamos que nuestro fuerte no han sido las producciones discográficas. Los que nos han visto en directo nos han recalcado la diferencia tan grande entre nuestros discos y nuestros directos, por tanto, tener un sonido que nos hiciera más justicia con respecto al directo era una de las claves para este Flor de Invierno . Así llegamos a él, y la verdad es que estamos muy contentos”.

La primera ocasión de ver este trabajo discográfico en directo será el próximo 2 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna, momento también en el que se podrán adquirir las primeras copias físicas de este trabajo. Como no podría ser de otra manera, Flor de invierno estará también disponible en todas las plataformas digitales.

Este será, sin duda, uno de los grandes retos de esta formación musical en sus más de 10 años de vida: “¡Estamos locos! A quién se le ocurre. Presentación en la sala principal del Leal. Con canciones propias que nadie ha escuchado antes. ¡En fin! Esto es lo que primero que me viene a la cabeza como persona sensata y conocedora de nuestro entorno cultural pero al segundo dos, me motiva tanto que creo será un gran concierto, y así lo estamos tejiendo. Después de mucho tiempo voy a poder mostrar otros sonidos, y otras canciones, además con unas colaboraciones muy especiales que se añaden a nuestro equipo. Siempre he cuidado la puesta en escena. Considero que todo lo que se ve también es música y si está en el escenario pues hay que cuidarlo. En esta ocasión será una puesta de largo en la que tendremos una emoción muy especial. Será la primera vez que me suba al Teatro de mi ciudad a cantar mis canciones. Todo un honor que espero compartir con nuestros seguidores”.

Flor de Invierno , Ave Fénix , Dudas en el Aire , Ídolos y No saben bailar son algunos de los títulos de estas nuevas composiciones que se han grabado en Lim Studio bajo la dirección de la propia Ruth. Ella es foco de creatividad desde el que brotan todas las composiciones: “Soy medio músico, medio instrumentista, y medio intérprete, pero tengo una bacanal siempre en mi cabeza y he desarrollado, a lo largo de los años mi propia forma de llegar a hacer canciones. Por supuesto, la necesidad de contar, la inspiración y la motivación, es lo primero del proceso, a veces coger la guitarra me abre el camino pero para cuajar el arte en una obra, en mi caso, mi herramienta fundamental es el ordenador con mi multipista en el que voy abriendo tracks y grabando líneas rítmicas, de bajo, armonías, voces, etc, hasta tener el arreglo montado. A eso me refiero con que manejo a medias muchas disciplinas. Por suerte logro redondear el proceso gracias a los músicos de La Isla Music quienes alman mi universo creativo”.

Y todo, como parte de una filosofía de vida que en la que el arte termina siendo parte fundamental: “La música para el que la interpreta tiene un poder sanador y vivir, muchas veces, duele, por tanto se vuelve medicina. Es como si te formateara cada vez que la tocas, y no te digo ya, cuando la compartes con otros músicos, y logras la conexión. Es brutal y viene a dar sentido a eso de que somos seres sociales. Nos hace sentir bien y por eso queremos compartir nuestro bien”.

“Por otra parte -continúa-, no me canso de empoderar la labor de los músicos y cantantes que hacen sus canciones, editan su material, que forman sus bandas y su proyectos musicales, que se mantiene a lo largo de los años, algo bien difícil, todos sabemos, y que parecen no tener el reconocimiento social y el espacio cultural y mediático que deberían. Cada vez que me subo a un escenario con La Isla Music creo que reivindicamos el arte de nuestros artistas en nuestra cultura. Por todo esto sigo aquí”.

Reggae en las fiestas carnavaleras de Santa Cruz de Tenerife

Ruts & La Isla Music son también los principales culpables de que los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife cuenten con una noche dedicada a la música jamaicana. En este 2018, un año más, y por cuarto consecutivo, el Carnaval Reggae Festival se hace un importante hueco en estos actos de celebración capitalinos, ocupando su espacio en el escenario de la Avenida Francisco La Roche en la noche del viernes 9 de febrero, justo después de la Cabalgata anunciadora.

En esta ocasión buena parte del protagonismo recaerá sobre la figura de Sr Wilson, músico catalán que se encuentra a la vanguardia del género en el estado español, contando además con una notable proyección internacional. A esta nueva cita en Tenerife (ya ha protagonizado exitosos conciertos en la Isla), llega respaldado por el sound sytem Badalonians Sound .

Una de sus nuevas propuestas homenajea a Bob Marley. (EC).

Precisamente el Carnaval Reggae Festival servirá de marco para el estreno del proyecto de homenaje a Bob Marley que han ultimado Ruts & La Isla Music, con el que rendirán tributo a la legendaria figura del fallecido artista jamaicano.

En sólo tres ediciones, el Carnaval Reggae Festival ha despuntado como un evento de gran acogida dentro de la celebración de las fiestas de invierno de Santa Cruz de Tenerife. La cita del 2018 llega después del enorme respaldo recibido el pasado año por el público carnavalero, con más de 6.000 personas bailando al son de los mejores ritmos jamaicanos.

Esta noche de sonidos jamaicanos se completa con la actuación de Material de Contrabando, con su genuina propuesta de mestizaje y hip hop, además de los selectores Monosound y Lavasound. Con todo esto, paso a paso. El Carnaval Reggae Festival, del que son principales promotores Ruts & La Isla Music, se postula como uno de los encuentros referentes del país y además se suma al interés internacional que despiertan las fiestas de invierno chicharreras al traer a uno de los grandes artistas del reggae nacional que además despunta en Europa.

Música como forma de vida; y creación y ejecución de proyectos como consecuencia de una pasión desbordante… con el empuje añadido de una maternidad que contagia y alimenta todo su presente.