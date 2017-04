Ligera calima y aumento de las temperaturas este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 15 de abril, en Canarias intervalos de nubes altas y ligera presencia de calima. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el litoral, que será más acusado en el interior de las islas. El viento soplará de componente este y flojo, más intenso en horas centrales.



En el mar, se esperan vientos del este o nordeste de fuerza 3 a 4, que arreciarán durante la noche a fuerza 5 en los extremos norte y sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.



Habrá marejadilla o marejada en general, mientras que en las costas occidentales se prevé viento variable de fuerza 2 y mar rizada. Mar de fondo del norte con olas de un metro.



El pronóstico meteorológico para este sábado por islas es el siguiente:



TENERIFE

Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, con subida ligera en costas y más acusada en el interior. Viento del nordeste flojo en general, girando a este en horas centrales, de 10 a 30 km/h, más intenso en las puntas noroeste y sudeste y en costas sur y nordeste (fachada norte de Anaga) en horas centrales; en costas norte y oeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de Tenerife: 18-25 grados



LA GOMERA

Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, con subida ligera en costas y más acusada en el interior. Viento variable flojo con brisas, girando a dirección este e intensificándose en horas centrales de 10 a 25 km/h, afectando especialmente a las puntas sur y este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



San Sebastián de La Gomera: 18-25 grados



LA PALMA

Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del este entre 10 a 25 km/h, más intenso en puntas norte y sudeste, predominando en horas centrales la componente sur; en el oeste, viento variable flojo, con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de La Palma: 18-25 grados



EL HIERRO

Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo con brisas, girando a dirección este por la tarde, cuando será más intenso en las puntas sur y nordeste, entre 15 a 30 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Valverde: 17-24 grados

LANZAROTE

Intervalos de nubes altas; algún intervalo de nubes bajas en el litoral este durante las primeras horas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, afectando principalmente a las máximas. Son de ascenso ligero en costas, y más acusado en el interior. Viento del nordeste de 10 a 25 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Arrecife. 16-27 grados



FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes altas; algún intervalo de nubes bajas en el litoral este durante las primeras horas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso afectando principalmente a las máximas, con ascenso ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste de 10 a 25 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Puerto del Rosario: 18-26 grados



GRAN CANARIA

intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, con subida ligera en costas y más acusada en el interior. Viento del nordeste flojo en general, girando a este en horas centrales, de 10 a 30 km/h, más intenso en las costas noroeste y sudeste y en costas sur y norte en horas centrales; en costa oeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Las Palmas de Gran Canaria: 18-25 grados