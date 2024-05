Clavijo carga contra la alcaldesa de Granadilla por La Tejita: “Canarias no compra suelo para evitar que se haga un hotel”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su homóloga en el Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ambos de Coalición Canaria (CC), han arremetido contra la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda (PSOE), por su negativa a acudir a la reunión celebrada este viernes para examinar el estado de los proyectos de la urbanización de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita.

Miranda declinó la invitación porque entendía que el encuentro iba a ser un “maquillaje político”. Clavijo ha criticado a la alcaldesa y ha dicho que, de haber ido, habría tenido a su disposición todos los informes técnicos para afrontar el asunto “de manera seria”. Su ausencia pone en evidencia, a su juicio, que “las intenciones son otras”.

Más dura ha sido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha señalado que la negativa de Miranda se corresponde más “con la reacción de una niña malcriada” que con la actitud de un responsable político. “Parece que ella sí ha mantenido diálogo con la propiedad. Hubiera sido interesante ver con ella la posibilidad que existe, con sus expedientes e informes preceptivos, de rescatar esa licencia, ir a procedimiento en el que se pueda ampliar la zona de protección y renaturalizar lo colindante al espacio protegido”, ha apuntado Dávila

Clavijo ha vuelto a situar la responsabilidad en el tejado del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, “el que ha hecho el Plan General de Urbanismo y el que dio la licencia” para el hotel de La Tejita. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó la licencia urbanística del proyecto el 19 de septiembre de 2017 y la de obras el 25 de noviembre de 2018. En ambos casos, el alcalde del Consistorio del sur de Tenerife era Domingo Regalado, también de CC.

El presidente canario ha vuelto a descartar la opción de que sea el propio Gobierno canario quien realice la adquisición de los terrenos, porque la comunidad autónoma “compra suelo para colegios, hospitales, en definitiva, infraestructuras del Gobierno” y no para “evitar que se haga un hotel que cuenta con la licencia del Consistorio”

Clavijo ha defendido que no se puede “tratar de eludir la responsabilidad” y derivarla hacia el Gobierno de Canarias y el Cabildo. “Y yo me pregunto: ¿Por qué no la vierte en el Gobierno de la nación o en la ONU?”, ha ironizado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha negado este viernes que exista en el Ejecutivo expediente alguno para comprar la parcela donde se está construyendo el hotel de la playa de La Tejita, en Granadilla (Tenerife), así como partidas en las cuentas de la comunidad para afrontarlo.

Como ha publicado Canarias Ahora, el Ejecutivo anterior, constituido por el denominado Pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG) sí inició en abril de 2023 un proceso de compra para adquirir los terrenos donde pretende erigirse el polémico hotel de La Tejita, cuya extensión asciende a los 52.987 metros cuadrados. El Gobierno y la promotora alcanzaron un acuerdo. Y, de hecho, la empresa impulsora de la actuación llegó a dirigirse a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas el pasado mes de agosto para “continuar la tramitación del proceso de adquisición directa”.

Al término del encuentro, Clavijo ha explicado a los periodistas que los datos ofrecidos el jueves por la alcaldesa de Granadilla no son ciertos y que su petición de “revertir informes” del Gobierno y Cabildo previos a la licencia no es correcta.

El Gobierno de Canarias, ha dicho el presidente, seguirá dispuesto a hablar, las responsabilidades “están perfectamente definidas en la ley” y, en el caso de La Tejita, corresponde al Ayuntamiento de Granadilla decidir si quiere revertir la licencia que concedió en su día a los promotores de la obra y también revisar los expedientes.

Fernando Clavijo ha explicado que si la alcaldesa de Granadilla hubiese querido revertir la licencia de obra y desclasificar esos terrenos, con la Ley de Suelo hubiera podido, porque le permite pasar a suelo rústico “sin tener que pagar un euro de indemnización” y con llevar a pleno un acuerdo en ese sentido.

Preguntado por qué le hubiera dicho a la alcaldesa de haber asistido a esta reunión, ha comentado que le hubiese dado el expediente de Costas de 2019, que indica que una parte del hotel estaría en zona de afección, y se hubiera podido hablar sobre “su voluntad” a iniciar negociaciones de compra con la promotora.

“Lo tiene que hacer el Ayuntamiento, y le ayudamos y acompañamos, pero puede no decir 'este no es mi problema', porque se dio la licencia”, ha finalizado.

Cuna del Alma

Sobre el otro proyecto en cuestión, Cuna del Alma, que afecta al término municipal de Adeje, ha celebrado la predisposición a reunirse de su alcalde, José Miguel Rodríuguez Fraga, y ha señalado se ha “evidenciado que su expediente cumple todos los requisitos, que los actos y las licencias son reglados, y prevalece el cumplimiento de la norma”.

Ha agregado que sobre este último proyecto contarán con una empresa para que en coordinación con la Dirección General de Patrimonio vele por la protección de los yacimientos prehispánicos que se encuentran en la zona, y que esa labor será “continua”, de forma que desde que se detecten restos, se parará la obra.