CC y PP desechan la compra de los terrenos en La Tejita que inició el Gobierno anterior para frenar el hotel

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ignora el procedimiento iniciado por el Ejecutivo anterior para comprar los terrenos en La Tejita, en Granadilla de Abona (Tenerife), donde pretende levantarse un hotel de cinco estrellas con 883 plazas en las inmediaciones de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. Dicho complejo hotelero, autorizado en primer lugar en 2016, pero paralizado entre 2021 y principios de 2024, fue uno de los catalizadores de las manifestaciones celebradas el pasado 20 de abril en toda Canarias contra la masificación turística. Activistas en huelga de hambre desde el pasado 10 de este mismo mes también han pedido su suspensión.

“No hay expediente de compra. En el documento de traspaso de poderes entre el señor Valbuena [el anterior consejero de Transición Ecológica, del PSOE] y yo mismo, este asunto ni siquiera se ha mencionado”, ha respondido este martes Mariano Zapata (PP), actual responsable del área, a la diputada socialista Patricia Hernández, quien preguntó precisamente sobre esta cuestión en sede parlamentaria. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dijo a su vez el 1 de marzo que “no se encuentra en tramitación (…) ningún expediente de compra de suelo del frente litoral de Granadilla de Abona, en la zona del Médano”, en una contestación por escrito a la diputada Nira Fierro, también del PSOE.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico, no obstante, corrobora que el Ejecutivo anterior, constituido por el denominado Pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG) sí inició en abril de 2023 un proceso de compra para adquirir los terrenos donde pretende erigirse el polémico hotel de La Tejita, cuya extensión asciende a los 52.987 metros cuadrados. El Gobierno y la promotora alcanzaron un acuerdo. Y, de hecho, la empresa impulsora de la actuación llegó a dirigirse a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas el pasado mes de agosto para “continuar la tramitación del proceso de adquisición directa”.

Zapata, sin embargo, ha reiterado que “ni hay expediente de compra, ni había partida nominativa suficiente”, espetó a Hernández en el Parlamento autonómico. “Si hubieran querido comprar esa parcela, no sé por qué no lo hicieron. (…) Un expediente debe tener un número y un trámite en la Dirección General de Patrimonio que, en este caso, no existe”, continuó el dirigente popular.

La promotora del hotel en La Tejita, la mercantil Construcción, Promoción y Derivados S.A., de José Viqueira, reanudó las obras del proyecto en febrero de este año. Las mismas habían estado paralizadas desde 2021 por una revisión del deslinde de Costas que concluyó que parte de la unidad de actuación donde estaba proyectada la edificación había pasado a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. La promotora alude ahora a tres sentencias favorables para defender la reanudación del complejo. Costas ha contestado advirtiendo que esos tres fallos “no son incompatibles” con la falta de título habilitante para actuar sobre terrenos de titularidad pública. Licencia que, ha apuntado Costas, la compañía de Viqueira no tiene.

Una compra para “preservar” Montaña Roja

La anterior Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial asumió que, a pesar de lo recientemente señalado por Costas, la empresa Construcción, Promoción y Derivados S.A. “ostenta todos los títulos habilitantes para la construcción del hotel en su proyección inicial”. Pero, en vista de la “justicia espacial” y la “profunda crispación social, con activistas subidos a las grúas en defensa de la reserva natural”, el departamento dirigido hace menos de un año por José Antonio Valbuena (PSOE) arrancó un expediente de adquisición, por el sistema de adjudicación directa, del solar y las obras ejecutadas en donde está previsto el Hotel de La Tejita.

La propia promotora de la iniciativa “mostró su disponibilidad” a vender los terrenos. Incluso llegó a destacar la “concurrencia de la oportunidad y conveniencia para el interés público”.

El Ejecutivo decidió emprender esta vía amparándose en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, aprobada en 2017 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa. El documento, que tiene por objetivo “incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y la variabilidad climática”, permite poner en marcha programas de adquisición de terrenos en el litoral que “pueden verse afectados por el cambio climático”.

El Hotel de La Tejita se encuentra cerca de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, clasificada como Red Natura 2000. Es un conjunto formado por un cono volcánico reciente (la propia Montaña Roja) y extensas zonas y playas arenosas con una superficie de 166 hectáreas. Tiene un “importante valor paisajístico, florístico y faunístico”. Diversas especies de aves marinas nidifican en los acantilados existentes. Y una “interesante” avifauna convive en el interior semidesértico de la reserva.

La parcela que ahora ocupa la edificación hotelera, aún sin terminar, estuvo incluida hasta el año 1987 dentro de la denominada “área de amortiguación” del referido espacio natural. Pero un plan parcial “aprobado definitivamente” antes de la entrada de la Ley de Costas, en 1988, permitió fijar la línea de servidumbre de protección en 20 metros a contar desde la línea del dominio público marítimo-terrestre, “lo que permitía que la construcción del hotel se acercara a las proximidades de la ribera de mar”.

Ahora, el nuevo deslinde, acordado en 2021, pero recurrido en la Audiencia Nacional por la promotora y ATAN, fija la línea “más hacia el interior” entre los vértices M-147 y M-155, entre la urbanización Costabella y Punta del Bocinegro, “hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. Aun así, la Consejería entendió que esta zona sigue siendo “susceptible de verse afectada por el cambio climático”. De ahí que considerara la adquisición de la totalidad de los terrenos para incorporarlos al dominio público y, también, una revisión del Plan Insular de Ordenación de Tenerife que “eleve las figuras de protección ambiental que existen” sobre la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, el entorno natural de la playa de La Tejita y la costa del Médano.

Un expediente “pendiente” de la consignación de crédito

La empresa La Tejita Resort, S.L., propietaria de la parcela donde está el Hotel de La Tejita y única accionista de la sociedad mercantil Construcción, Promoción y Derivados, remitió un escrito el pasado mes de agosto de 2023 a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en el que solicitaba a dicho departamento, liderado en estos momentos por Manuel Mirando (CC), que continuara la tramitación de compra que inició el Gobierno anterior.

La Tejita Resort reconoce en ese texto que entre ella y el Ejecutivo saliente “se mantuvieron una serie de contactos tendentes” a esto mismo, “habiéndose incoado un expediente pendiente, únicamente, de la consignación de crédito y de la suscripción formal del acuerdo de adquisición”. La compañía defiende que trasladó una tasación de 25,94 millones de euros (19,55 millones del valor del suelo, 2,41 millones de la obra ejecutada y 3,98 millones de otros gastos necesarios). El Gobierno llegó a determinar el 25 de mayo una consignación de crédito de 6,9 millones para un primer pago, pero eso nunca se materializó. El 28 de ese mismo se celebraron las elecciones autonómicas de 2023.

Canarias Ahora ha intentado ponerse en contacto con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas para saber si han respondido a esta última petición de La Tejita Resort, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), dijo esta misma semana que el Gobierno regional “poco puede hacer” con respecto al Hotel de La Tejita y cargó la responsabilidad al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, gobernado por Jennifer Miranda (PSOE).