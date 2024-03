Costas concluye que la promotora del hotel en La Tejita no tiene permiso para reanudar las obras en dominio público

La Dirección General de la Costa y el Mar considera que la promotora del hotel en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife (Granadilla de Abona), carece de título habilitante para reanudar las obras del complejo hotelero en el área que, a partir de 2021, pasó a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. En un escrito firmado por la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, Costas pone en negro sobre blanco que las sentencias favorables a las que alude la empresa Construcción, Promoción y Derivados S. A., promotora de la iniciativa, “no son incompatibles” con la falta de licencia para relanzar la construcción del proyecto en la zona que pasó a formar parte de titularidad pública, al menos un 18% de la misma, según fuentes de la asociación Salvar la Tejita.

El escrito de Pérez Puyol, en respuesta a una petición de instrucciones del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, señala que la autorización que la promotora del hotel dispone para reanudar las obras “no puede hacerse (…) extensiva a lo que (…) ya es dominio público marítimo-terrestre” tras la revisión del deslinde aprobada en 2021 que motivó la suspensión cautelar del proyecto al ser necesario un nuevo permiso por parte del Gobierno canario, aseguró el consejero de Transición Ecológica por entonces, José Antonio Valbuena (PSOE). Esa nueva licencia, la requerida para trabajar sobre dominio público marítimo-terrestre, es la que entiende Pérez Puyol que la mercantil, Construcción, Promoción y Derivados, de José Viqueira, aún no tiene.

La subdirectora general admite, como ha alegado la promotora ante el anuncio de reanudación de las obras, que esta cuenta con tres sentencias favorables. Pero apunta que dos de ellas simplemente se refieren al procedimiento sancionador incoado por el Ejecutivo regional por obras presuntamente ilegales en servidumbre de protección que no hacen referencia a las de dominio público. Y el otro fallo judicial referido es el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la paralización de las obras ordenada por la jefa del Servicio Provincial de Costas, en 2019, ya que con posterioridad se ordenó la suspensión cautelar, esta vez sí, por el órgano competente, esto es, el Gobierno autonómico, en 2021.

Para Pérez Puyol, estas últimas sentencias “en ningún caso ampararían” las obras que la empresa pretende levantar en el dominio público marítimo-terrestre. En las mismas se menciona “el derecho a la obtención de una concesión”, pero eso “no puede entenderse como el otorgamiento del mismo”, remacha el texto. Costas llega a esta conclusión partiendo de un informe de la Abogacía del Estado de finales de 2021 que rechaza otorgar a la promotora del hotel de la Tejita los títulos habilitantes requeridos para continuar la edificación del complejo hotelero.

Ese órgano arguye que la concesión a la que tendría acceso la mercantil de José Viqueira, una especie de compensación similar a la de los propietarios del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura, no cabe en este caso porque en el momento en que parte de los terrenos de la compañía Construcción, Promoción y Derivados pasaron a ser provisionalmente de titularidad pública, no se había iniciado la ejecución de la instalación hotelera autorizada por el Ayuntamiento de Granadilla. Esto es de especial relevancia porque la Abogacía del Estado reitera en su informe que las concesiones de esta índole deben otorgarse “respetando los usos y aprovechamientos existentes”. Al no haber, aún, algo por el estilo en La Tejita, “la concesión no podrá amparar estos y sí únicamente los que existieran en aquel momento”.

Una licencia que sí respetara un aprovechamiento residencial hotelero “produciría un resultado manifiestamente contrario a lo pretendido por la legislación de costas, al permitir levantar en un terreno en el que actualmente no hay nada (…) una edificación radicalmente incompatible con los usos” autorizados para esa zona. Hacerlo, además, provocaría la “absurda conclusión” de que la normativa permitiese en el dominio público marítimo-terrestre “más de lo que autoriza a realizar en la zona de servidumbre de protección”, donde, según la ley, solo está autorizado llevar a cabo “obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie”.

El informe de la Abogacía del Estado, por otra parte, reconoce que la promotora del hotel en La Tejita “ha experimentado un perjuicio como consecuencia del deslinde, pues, no solo ha perdido la propiedad sobre los terrenos [incorporados al dominio público], sino que, adicionalmente, no va a poder ejecutar las licencias que le habían sido válidamente otorgadas”. La Abogacía cree que la mercantil Construcción, Promoción y Derivados debe ser indemnizada, aunque no especifica cifras. Tan solo dice que debe comprender el valor de los terrenos, el coste de los proyectos y otros procedimientos o tasas que “resulten debidamente acreditados”.

Conviene recordar que el deslinde aprobado en febrero de 2021 en La Tejita fue recurrido ante la Audiencia Nacional por, entre otros recurrentes, la propia promotora. Costas no ve “prudente” abordar ningún tipo de actuación antes de que se resuelva dicho procedimiento.