El portavoz de CC que quiso ser alcalde de Granadilla con Vox compatibilizará el cargo con el de asesor de Clavijo por 54.000 euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha fichado como asesor de su Ejecutivo a su candidato en las pasadas elecciones de mayo al Ayuntamiento de Granadilla, José Domingo Regalado, el mismo que quería ser alcalde gracias al apoyo de Vox. El concejal fue designado para este puesto en Presidencia del Gobierno el pasado 7 de agosto y percibirá unas retribuciones de 54.457 euros anuales en la categoría A1 (el grupo de más alto nivel para los empleados públicos). Fuentes de CC confirman que ahora compaginará su cargo de asesor con el de concejal y portavoz en el consistorio.

El PP de Canarias expedienta a sus concejales en Granadilla por apoyar a la lista del PSOE, la más votada

Coalición Canaria, pese a sus supuestas líneas rojas con la extrema derecha, llegó a plasmar por escrito con Vox un acuerdo para hacerse con la alcaldía de Granadilla y desbancar así a la fuerza más votada en el municipio, el PSOE. No obstante, ese plan se truncó cuando los dos concejales del PP, Marcos Antonio Rodríguez y Bianca Cerbán Hernández, rompieron la disciplina de voto apoyando a la socialista Jennifer Miranda (ahora alcaldesa) y posteriormente fueron expedientados por su partido.

Dicho expediente de expulsión abierto por el PP de Canarias a sus dos concejales mencionaba el “incumplimiento” de ese pacto que existía con CC y Vox como el motivo de dicha acción disciplinaria. En el documento del pacto de Granadilla, al que ha tenido acceso este periódico, recogía la distribución de áreas: la Alcaldía sería para Regalado, y su partido además gestionaría las áreas de Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Transparencia, Modernización, Accesibilidad, Urbanismo, Deportes, Patrimonio Histórico-Artístico, Vivienda, Promoción de la Salud, Servicios Sociales, Igualdad, Cultura, Fiestas, Comunicación, Relaciones Institucionales, Régimen Interno, Personal, Seguridad, Servicio de Atención al Ciudadano, Consumo, Educación, Tercera Edad, Transportes, Nuevas Tecnologías y la vicepresidencia de la empresa pública de servicios Sermugran.

De haber prosperado ese acuerdo, el PP se habría quedado con dos tenencias de alcaldía y con las áreas de Servicios Generales y Obras, Medio Ambiente, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Sector Primario y la presidencia de la empresa pública Sermugran. Por su parte, los dos concejales de Vox obtendrían según ese documento una tenencia de alcaldía junto con las concejalías de Protección Civil, Emergencias, Bienestar Animal, Juventud, Oficina de Quejas y Sugerencias y Participación Ciudadana.

¿Es un cargo compatible?

Regalado es actualmente portavoz de CC en Granadilla y la Ley de 1997 de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias recoge que “El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente expresamente calificados de confianza y asesoramiento especial en los gabinetes del Presidente, Vicepresidente y consejeros del Gobierno de Canarias” debe ejercer sus funciones “con dedicación absoluta”.

No obstante, desde Coalición Canaria aluden a otra Ley de rango superior para justificar el hecho de que Domingo Regalado vaya a compatibilizar ambos puestos. Se trata de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas en la que recoge como excepción a los “miembros de las corporaciones locales, salvo que desempeñen cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva”.

No es la primera vez que se generan dudas por la posible incompatibilidad de personal de confianza del Gobierno de Canarias. Ya en la anterior etapa de Clavijo como presidente del Gobierno realizó nombramientos como el de la exalcaldesa de Frontera Melissa Armas (Agrupación Herreña Independiente), que perdió su puesto en noviembre de 2016 por una moción de censura de PSOE y Unión Frontera, fue contratada poco después como asesora del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez. Mientras, se mantuvo como concejala en la oposición y portavoz de su grupo hasta que dimitió “por motivos personales” de su acta e insistiendo en que no había incompatibilidad al no tratarse de un alto cargo, sino de una asesora.

Anteriormente, se han dado otros casos que han terminado en dimisión. Le ocurrió a José Haroldo Martín González, que fue jefe de gabinete del presidente en 2015 y compaginaba ese puesto con el de concejal en el ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Sin embargo, al detectarse esa duplicidad se le obligó a dimitir de ese puesto y a devolver las retribuciones percibidas. Más tarde CC presentó una moción de censura en ese municipio que llevó a Haroldo Martín a la Alcaldía.

38 asesores en Presidencia

El Gobierno de Canarias ha sido muy criticado en los últimos meses por ampliar la estructura de su organigrama, aumentando el número de altos cargos. A estos puestos, se le suman la cantidad de asesores y otras personas de confianza nombradas por libre designación y que en el caso de Presidencia del Gobierno ascienden a un total de 38.

Los salarios de las personas que ocupan estos puestos oscilan desde los 88.829,12 de la delegada de Canarias en Caracas hasta las personas que ocupan el puesto de asistentes a la vivienda del presidente, que son dos y cobran 21.207 euros. En su mayoría se trata de cargos del grupo A1, como el de Regalado, cuyo salario se sitúa en 54.457,64 euros.

Las delgadas líneas rojas de CC con Vox

Granadilla no es el único municipio donde el partido de Clavijo se entiende con Vox. En Teguise, CC se saltó su propia línea roja al entregar a la extrema derecha las áreas de Policía Local, Protección Civil y Tráfico, así como la tercera Tenencia de la Alcaldía. Ya durante la investidura de Olivia Duque como alcaldesa fue imprescindible el apoyo de Vox.

En el Congreso, aunque en un principio CC marcó líneas rojas con Vox y Sumar, después matizó que podría investir tanto a Feijóo como Clavijo si respetaban la llamada “agenda canaria”. Finalmente, el partido se decantó por brindar su apoyo al candidato del PP, que será sometido próximamente a un debate de investidura que se prevé fallido. CC ha sido el único partido nacionalista que ha quedará en la forografía de apoyos al líder del PP, a quien también apoya la extrema derecha de Vox.