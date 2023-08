Coalición Canaria pactó por escrito con Vox la alcaldía del cuarto municipio de Tenerife

Coalición Canaria tampoco le tuvo miedo a sus supuestas líneas rojas en el municipio tinerfeño de Granadilla (52.000 habitantes), donde firmó con Vox un acuerdo para hacerse con la alcaldía y descabalgar de ese modo a la fuerza más votada, el PSOE. Lo plasmó el pasado 15 de junio en un documento rubricado por su cabeza de lista, José Domingo Regalado, junto al entonces presidente de Vox en Tenerife, Manuel Molina, y por los dos concejales del Partido Popular, Marcos Antonio Rodríguez y Bianca Cerbán. La deserción de estos dos últimos frustró la operación y permitió que fuera elegida alcaldesa la socialista Jennifer Miranda (11 concejales).

Efectivamente, Rodríguez y Cerbán votaron a la líder socialista y quebraron el acuerdo, mientras que los dos concejales de Vox levantaron sus brazos al tiempo que lo hacían los diez de Coalición Canaria en un gesto que resultó insuficiente. El PP ha confirmado que continúa su tramitación el expediente de expulsión de sus dos concejales, que han decidido recurrir su expulsión por no estar de acuerdo con sus términos: al fin y al cabo hicieron alcaldesa a la líder de la fuerza más votada.

En el expediente abierto por el PP a sus dos concejales se hace mención expresa al incumplimiento de ese pacto a tres bandas con CC y Vox como el motivo de la acción disciplinaria que tramita el comité de derechos y garantías.

El documento del pacto, en poder de este periódico, recoge que la alcaldía debió haber recaído en el cabeza de lista de Coalición Canaria (CC), José Domingo Regalado, que obtuvo 10 de los 25 concejales de la Corporación. CC se atribuía, además de la alcaldía del municipio, cinco tenencias de alcaldía y las áreas de Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Transparencia, Modernización, Accesibilidad, Urbanismo, Deportes, Patrimonio Histórico-Artístico, Vivienda, Promoción de la Salud, Servicios Sociales, Igualdad, Cultura, Fiestas, Comunicación, Relaciones Institucionales, Régimen Interno, Personal, Seguridad, Servicio de Atención al Ciudadano, Consumo, Educación, Tercera Edad, Transportes, Nuevas Tecnologías y la vicepresidencia de la empresa pública de servicios Sermugran.

El Partido Popular se habría quedado con dos tenencias de alcaldía y con las áreas de Servicios Generales y Obras, Medio Ambiente, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Sector Primario y la presidencia de la empresa pública Sermugran.

Finalmente, a los dos concejales de Vox correspondían en ese pacto una tenencia de alcaldía junto con las concejalías de Protección Civil, Emergencias, Bienestar Animal, Juventud, Oficina de Quejas y Sugerencias y Participación Ciudadana.

El alcalde frustrado, asesor de Clavijo

Para mitigar los efectos de ese pacto fallido, el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria, que pasaba de ese modo a líder de la oposición, ha sido contratado por Fernando Clavijo como asesor de la Presidencia del Gobierno. Así consta en la relación de asesores que tiene derecho a nombrar el presidente (seis hasta el momento), con un salario anual de 54.457,64 euros, una cantidad similar a la que cobró durante su etapa al frente de la alcaldía de Granadilla, que José Domingo Regalado acaba de perder (54.642 euros)

Granadilla es una plaza muy importante para cualquier partido político en Tenerife. Es el cuarto municipio en número de habitantes, pero estratégicamente es mucho más. En él se concentran el aeropuerto internacional Reina Sofía, el controvertido puerto de Granadilla que Coalición Canaria se empeñó en instalar ahí vinculado con el correspondiente polígono industrial. También están en Granadilla una central térmica, otra de gas, la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (dependiente del Cabildo) y el próximo circuito del motor de Tenerife.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.