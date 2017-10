Pedro Martín: "El PSOE no puede resignarse a que en cada elección el candidato de CC sea el nuevo presidente"

Tenerife Ahora inicia con esta entrevista a Pedro Martín, del PSOE y alcalde de Guía de Isora, en el sur de la isla, una serie de artículos en los que los tres aspirantes a liderar el Partido Socialista en Tenerife explican sus proyectos políticos. Los tres han entrado en el proceso de primarias y los tres responderán al mismo listado de preguntas. La serie se inicia este viernes con el mencionado Martín.

A este le seguirán Gloria Gutiérrez, la única mujer, y Florentino Guzmán. Las respuestas de Gutiérrez se servirán este sábado, y las de Guzmán, el mismo domingo. Todas las entrevistas se publicarán antes del lunes, cuando los tres aspirantes están convocados a pasar el primer corte en el proceso: el de obtener los avales suficientes (20% de los afiliados) para que puedan acceder a la votación en primarias, que será el 12 de noviembre, domingo.

Estas son las respuestas de Pedro Martín

¿Qué diferencia su proyecto político respecto al de los otros candidatos?

No creo que la búsqueda de la diferencia deba ser la base para construir un proyecto político en el seno del Partido Socialista. Mi propuesta quiere ser alternativa a un pasado centrado en el exceso de conflictos. Es un proyecto orientado a coordinar mejor la organización, a decidir juntos las líneas estratégicas de desarrollo de la isla y a fortalecer a los grupos en la oposición. Tenemos que decidir, entre todos, qué persona encarna mejor la reforma de una organización nítidamente progresista que sea capaz de ilusionar a la militancia y dar respuestas claras a los problemas de la sociedad tinerfeña. El PSOE no puede resignarse a que en cada elección demos por hecho que el candidato de CC será el nuevo presidente, independientemente de los resultados que obtenga.

¿Cuál de los otros dos candidatos le parece más adecuado para liderar el partido socialista en Tenerife?

Optar por alguno de los dos puede inducir a pensar que puede haber un pacto tácito con la persona elegida y no quiero confundir a los afiliados. Ambos me parecen personas capaces.

¿Qué modelo de partido y proyecto orgánico defiende para la isla y cómo pretende resolver las fracturas existentes en la actualidad, de manera especial la latente en La Laguna?

Un proyecto en el que la militancia tome las decisiones para que entre todos cambiemos a Tenerife. El Partido Socialista lideró en un momento dado el gobierno en La Laguna, en el Cabildo y en muchos otros sitios, y no puede resignarse a ser la muleta de CC. La Laguna es un problema latente desde hace tiempo, derivado especialmente de la política de pactos. Sin duda, lo primero es contar con la militancia de La Laguna. Si al final se decide hacer una moción de censura contra CC, contarán con mi apoyo. No me verán a mí impidiendo un gobierno progresista para los laguneros.

¿Qué modelo energético defiende usted para la isla de Tenerife: ir desde ya en busca del 100% de suministro con renovables o apostar por la llamada transición desde el gas natural, aún con muchos problemas para la implantación de la regasificadora en Granadilla?

La apuesta por las renovables ha sido siempre una seña del PSOE, en el Estado y en Canarias, con decisiones valientes, quebradas luego por el PP. Creo que debemos buscar un modelo de transición hasta conseguir el 100% de suministro con renovables. No será a corto plazo y, en tanto lo conseguimos, es necesario reducir la fuente principal de contaminación, el fuel. En cualquier caso, este asunto debe ser decidido por el conjunto del partido.

¿Su proyecto político es mandar a la oposición a CC o quizá, como ocurre ahora en la isla, gobernar con Coalición donde se considere necesario y oportuno, incluso hasta con supuestos sometimientos a lo dictado por el partido mayoritario en esas alianzas, como así parece que ocurre en el Cabildo tinerfeño y en el Ayuntamiento de La Laguna?

Es evidente que el PSOE no puede salir a unas elecciones a empatar o a pactar. La sociedad tinerfeña necesita un modelo alternativo, y aunque la política de pactos es compleja, no creo en los acuerdos en cascada. La realidad es que solo han beneficiado a CC. El futuro debe estar abierto a que podamos pactar según acuerdos programáticos, sin vetos a llegar a alianzas con cualquier partido.

¿Cuál cree que es el problema más difícil de solventar en la isla? ¿Qué respuesta debe dar el PSOE?

Probablemente sea el de vertebrar la organización, superar la sensación de que somos 31 agrupaciones y pensar en términos de un solo partido. A partir de aquí, valorar lo mucho de bueno que tenemos, nuestra fortaleza: somos la isla que más diputados aporta al Parlamento canario, la que más alcaldías tiene, el partido que está en más grupos de gobierno municipales… Tenemos un respaldo social sólido. Si queremos mantenerlo y aumentarlo, hay que mirar menos hacia dentro y comprometernos más con lo que está fuera de la puerta de las agrupaciones y los despachos.

¿Qué planes plantea para entusiasmar a los jóvenes y para hacerlos partícipes de un nuevo PSOE, el que por fin se abra a las nuevas generaciones e incluso plantee, para dejar hueco, la salida de puestos de responsabilidad política a muchos que llevan en ellos casi toda la vida?

La necesidad de fortalecer las Juventudes Socialistas es una obviedad; necesitamos una renovación generacional. Pero esto no es solo una cuestión de edad, sino también y sobre todo una cuestión de aptitud y preparación. Tenemos experiencias de éxito en políticas de juventud en muchos de los municipios que gobernamos; en formación laboral, en asociacionismo, en competencias sociales… Desde luego, necesitamos recuperar la presencia en la universidad. En este asunto en particular, voy a poner especial empeño.

¿Comparte el proyecto político de Pedro Sánchez o es más de Susana Díaz; ¿de Ángel Víctor Torres, el secretario regional, o de lo que representó Patricia Hernández, hoy descabalgada?

Nunca me pongo de perfil cuando hay un proceso electoral. Siempre tomo partido. Ahora el proceso federal y regional ha terminado. No me pongo etiquetas, las etiquetas son solo una manera de simplificar el debate, una forma de crear bandos y de generar estados más o menos permanentes de enfrentamiento. Espero que lo superemos pronto.

¿Qué cree usted que hay que hacer con el concejal lagunero Zebenzuí González? ¿Para cuándo la solución definitiva a este caso, que les ha hecho mucho daño? ¿Qué medidas se deben adoptar para evitar los comportamientos machistas dentro del partido?

En nuestro partido no caben actitudes machistas. En la sociedad, tampoco. Zebenzuí no debe representar a la sociedad ni estar dentro del partido. Creo que el concejal lagunero debería, motu proprio, entregar el acta de concejal. Un caso particular no puede enturbiar el enorme adelanto conseguido en este país en políticas de igualdad, gracias especialmente al PSOE.

¿Qué le pareció la reestructuración del grupo parlamentario del PSOE dictada por el nuevo secretario regional? ¿La comparte? ¿Es injusta con el partido en Tenerife?

No me ha parecido una medida oportuna, pero respeto las decisiones de la dirección regional. Ahora hay que pasar página y centrarnos más en buscar soluciones a los problemas que están fuera del partido.