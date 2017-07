El exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz sostiene que la "adjudicación del derribo del mamotreto es ilegal"

El exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Garcinuño, destituido a petición de su partido, el PP, el martes 27 de junio, ha convocado este martes a los medios de comunicación para explicar las que él considera que son las razones reales de su cese como responsable municipal en aquella área.

Garcinuño, que fue muy duro, en general, con los actuales gestores locales, tanto los de CC como los de su propia formación política (en Santa Cruz ambos partidos tienen un pacto de gobierno), aseguró que votó en contra de la adjudicación del proyecto de derribo del mamotreto en la Junta de Gobierno del 26 de junio (lunes) porque en ese acto se realizó "la adjudicación de una obra ilegal", la que consiste en eliminar un aparcamiento, en alusión a la estructura actual conocida como mamotreto (situado en la cabecera de la playa de Las Teresitas), para colocar otro (este al aire libre) en el mismo lugar, algo a lo que más de una vez se refirió como "complemento" o "añadido".

Garcinuño, aún concejal popular en Santa Cruz, dejó claro que su voto contrario a tal adjudicación se debió a la consideración personal (es arquitecto de profesión) de que esa fue una decisión "ilegal". Según la argumentación trasladada por este edil, el área de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Santa Cruz (no Urbanismo), controlada por CC (José Alberto Díaz-Estébanez es el concejal responsable), "incluyó en el expediente el asfaltado" del solar que quedará cuando se limpie toda la zona de escombros, lo que, según lo descrito por Garcinuño, es "ilegal" porque va más allá de lo que establece "la sentencia de derribo", supone "una carga para los condenados (que deben costear el derribo) que estos no tienen por qué asumir" y, por si fuera poco, el asfaltado que se incluye en la adjudicación, sobre unos 7.000 metros cuadrados, no se puede realizar "por la clasificación que hoy tiene ese suelo" y porque implica "hacer un nuevo aparcamiento".

Por todas esas razones, Carlos Garcinuño defendió en su intervención pública de este martes que se negó a apoyar el expediente de derribo, aunque antes había propuesto que ese trámite quedara sobre la mesa hasta conocer, a través de la petición de otro informe técnico, que aquel asfaltado final fuera legal en todos sus extremos.

El exconcejal de Urbanismo además avanzó que en las próximas semanas dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento (ello dará paso a que entre Carlos Tarife, el siguiente en la lista), y afirmó que lo más probable es que también renuncie a su afiliación al PP. Garcinuño incidió una y otra vez en que siempre "hay que defender la verdad, hay que contarlo todo", pero sobre todo se deben "anteponer los intereses de todos, de la ciudadanía, a los del partido".

El concejal destituido aclaró que "nadie del PP se ha puesto en contacto con él". De ellos, "no sé nada". "Me enteré de mi cese por la prensa y por la llamada que me realizó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez". De la apertura del expediente disciplinario solo "supe algo" a través de los medios de comunicación. Sobre su partido, el concejal sostuvo que "tenía que haber estado a la altura de lo que exige la ciudad".

En otra parte de su extensa intervención, el concejal que cesó el martes 27 de junio como responsable de Urbanismo volvió a incidir en que el Ayuntamiento de Santa Cruz metió el expediente del derribo del mamotreto "en un cajón porque políticamente no le ayudaba a ganar las elecciones", y reconoció que las indecisiones acerca de la personación judicial de la Corporación local en este caso respondieron a "intereses políticos".

Garcinuño inició el monólogo dejando muy claro que "su destitución había sido por defender el dinero de los chicharreros, por la defensa del patrimonio de todos los santacruceros", en referencia a lo gastado en la construcción a medias del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, que costó unos "ocho millones de euros".

Para el mismo concejal, "el único responsable de esa pérdida patrimonial es el Ayuntamiento, que no ha movido un dedo" para defender el interés municipal, y tampoco ha hecho nada por recuperar los "ocho millones" consumidos en ese proyecto constructivo. Esto, dijo Garcinuño, es "irresponsable, insensato y hasta delictivo".

El concejal santacrucero también desveló que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias para investigar el proceso de tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, acción que se produce tras la denuncia cursada en abril de este año por la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción.