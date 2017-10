Noticias preelectorales

Discernir entre las noticias relevantes y aquellas que son solo humo puede convertirse en un tormento. Por eso, aunque quedan dos años para las próximas elecciones, aquí van algunas de las noticias que hemos visto las últimas semanas y que deberíamos tener en cuenta a la hora de votar. Vean cómo los representantes de la ciudadanía son capaces de mentirnos sin sonrojarse. ¡A jugar!

Caso piscifactoría: no es la primera vez que José Antonio Valbuena, el consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, nos miente. Recuerden que el consejero socialista nos mintió el año pasado sobre su actividad laboral en el ámbito privado cuando ya estaba ejerciendo en el Cabildo. En el llamado caso piscifactoría, le ha costado dar una respuesta clara y contundente sobre los vertidos que se estaban produciendo desde la piscifactoría al canal del norte, motivo por el que Salud Pública habría cerrado la piscifactoría. Así lo recogía este medio, “ el Cabildo sigue sin reconocer errores con la piscifactoría, pese a que Salud Pública la cerró por verter sin tener permiso”. Casi dos semanas tardó el consejero en salir ante los medios para dar explicaciones.

Becas: “El Gobierno canario beca a sus altos cargos con 1.750 euros para un curso de alta dirección”. No me salen las cuentas. La cuantía máxima que proporciona el Gobierno de Canarias a un universitario medio es de 1.500 euros, 250 euros de diferencia. En las bases para obtener esa beca y pagar la matrícula de un curso de experto universitario en alta dirección se valora hasta con 50 puntos ser alto cargo. Me pregunto a cuántos recién licenciados les gustaría contar con 1.750 euros para hacer un curso de alta dirección.

Listas de espera: “Una mujer de 63 años y discapacidad del 83% lleva un año esperando a que la operen en el HUC” . Este es uno de esos casos que deberían haber mostrado al presidente del Gobierno de Canarias cuando en su última entrevista en RTVC habló de la buena gestión del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Desde la llegada de Baltar al Gobierno canario su discurso sobre sanidad se ha basado en la reducción de las listas de espera. Tanto es así que Baltar pone cifras encima de la mesa que parecen casi imposibles de cumplir; imposibles de cumplir, excepto para aquellos que ofrecen eficiencia y buena gestión, porque provienen de la sanidad privada, claro.

Pobreza: más del 40% de los canarios vive por debajo del umbral de la pobreza, unas cifras que contradicen a aquellos políticos que sueltan como si de un mantra se tratará que “estamos saliendo de la crisis”. En Canarias la tasa de personas que en 2016 corrían el riesgo de exclusión social era del 44,6%. Esta tasa supera la media europea. Aunque los índices de pobreza, exclusión y desempleo juvenil deberían ocupar el 90% de las conversaciones de los políticos canarios, la pobreza en Canarias se ve opacada por otros temas.