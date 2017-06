Hoy vamos a preparar un plato infalible que siempre lo dejará en buen lugar frente a los comensales invitados. Los componentes son sencillos de conseguir y el tiempo de elaboración es compatible con su quehacer diario. Verá que es preferible a un potaje de berros, una cazuela de pescado con gofio escaldado o el conejo en salmorejo, sin que falte un apetitoso queso fresco y papitas negras arrugadas.

Pero le aseguro que no se va a arrepentir. Le va a salir un plato con el que terminará chupándose los dedos. Puede cocinarlo bien a través de los procedimientos de la cocina tradicional o bien mediante la deconstrucción con el fin de modificar el aspecto, textura y combinación de los distintos sabores y colores para mejorar el estímulo sensorial. El nombre del plato que hoy vamos a preparar es Ley de Presupuestos o, si lo prefiere, Manojo desmechado de partidas presupuestarias aromatizado con recortados pétalos salvajes cogidos por los pelos.

- Ingredientes: tome usted dinero fresco. Si no es fresco, pruebe el congelado, siempre y cuando lo mantenga fuera del frigorífico todo el trimestre anterior. También puede pedírselo prestado a la vecindad, pero tendrá que invitarlos o darles un trozo del resultado final. No se preocupe por la cantidad. Cuanto más dinero, mejor. Una vez tenga el ingrediente principal, hágase con unas buenas tijeras bien afiladas. Eso lo ayudará a recortar. Para que no sea tedioso el trabajo, descorche una botella de buen vino canario. Lo usará para el majado, a la vez que se toma unos traguitos mientras algo de música tradicional suena de fondo. Es recomendable disponer de cierta tranquilidad, con el fin de estar concentrado y así abstraerse del ruido mediático del exterior. Es obvio que también necesitará ajos, perejil y un poco de pimienta negra. De igual modo hágase con unos tomates de salsa, dos cebollas, una zanahoria, harina, perejil, pan desmigajado y algo de manteca de cerdo, con el fin de hacer la fritura.

- Elaboración: haga primero una salsa con base de aceite de oliva (virgen extra, a ser posible), añada la cebolla y la zanahoria y, cuando comiencen a tomar color, intégrele una cucharada de harina y, poco a poco y sin dejar de mezclar, el vino y el tomate. Baje el fuego al mínimo y déjela cocer para que reduzca lentamente. Mientras, prepare el dinero, mezclándolo con pan, perejil y ajos. Salpimentar. Trabaje esta mezcla hasta conseguir una masa muy unida. A partir de aquí, moldee las partidas presupuestarias, páselas por harina y fríalas en abundante aceite no demasiado caliente hasta que estén doradas. Cuézalas a fuego muy suave durante tres meses más y sírvalas antes de que se enfríen.

- Emplatar: es hora de presentar con destreza el resultado, bien sobre una fuente o bien sobre un plato. Aunque también aparece la posibilidad de utilizar un pendrive o una página web. Para que parezca lo que no es, o si por el contrario quiere resaltar algunas virtudes escondidas, es importante organizar y presentar las partidas para que primeramente entre por los ojos. La presentación debe ser atractiva para los comensales. No se olvide de la armonía, con sentido estético y atractivo. Hay que destacar que es la vista el primer sentido en apreciar una receta, seguido por el olfato, para que luego sea el paladar el que haga el último examen. La combinación y el orden de presentación deben lucir apetitosos. Por último, intente que las raciones socialmente útiles queden de un tamaño mayor que las inútiles. Incluso podría plantearse eliminar las inútiles. Pero, ojo, nunca empiece por asegurarse su propio plato, porque eso es de mal anfitrión. Desarrolle la empatía culinaria y desee para los demás lo que desea para sí mismo. Cheers…

*Economista