Lanzarote anuncia medidas para proteger los Jameos del Agua y evitar que los turistas los usen como ''zona de baño''

Cada vez son más frecuentes las infracciones en los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote. En los últimos años, los Jameos del Agua se han convertido en uno de los escenarios donde más turistas se han saltado las prohibiciones. En 2023, una visitante se saltó la prohibición para darse un baño en la piscina de este espacio natural. Los turistas han llegado incluso a bañarse en el charco en el que habita el cangrejo ciego, una especie en peligro de extinción que solo habita en este entorno. Para proteger los Jameos, los CACT han anunciado la incorporación de informadores y de vigilantes de seguridad.

''Vamos a incorporar informadores en el centro para transmitir a los visitantes los valores y la riqueza de una obra de arte de incalculable valor'', ha informado el consejero del Cabildo de Lanzarote responsable de estos centros, Ángel Vázquez. Los Jameos del Agua fueron creados en el interior de un túnel volcánico por el artista César Manrique.

Los cuatro turistas dándose un baño en el lago de Los Jameos

''Vamos a poner personal de seguridad en la zona de la piscina con la misión de recordar a los visitantes que se encuentran en una creación artística y no en una zona de baño público'', ha añadido Vázquez. ''Los Centros Turísticos son un conjunto de intervenciones en la naturaleza que hay que respetar y admirar. Se trata de conservarlas en el presente para poder disfrutarlas en el futuro'', sostiene el consejero.

Además, desde los CACT aseguran que están trabajando para implementar este tipo de medidas en el resto de Centros para ''estar prevenidos frente a quienes no saben comportarse en los espacios públicos ni respetar un bien patrimonial que es de todos''.

Atentados al patrimonio

La población de Lanzarote ha mostrado su rechazo a la destrucción del patrimonio de la isla. El último episodio tuvo lugar en enero de este año, cuando una turista francesa hizo un grafiti en una casa antigua del municipio de Teguise y símbolo del patrimonio lanzaroteño del siglo XVIII. La artista Vanessa Alice publicó en sus redes sociales su obra: ''Lanzarote, estoy enamorada de ti. Encontré esta espectacular casa abandonada y la pinté. Como sabrás, no he pintado al aire libre de forma espontánea durante años... pero esta isla es inspiradora. Me siento feliz de dejar un pedacito de mí aquí''.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, reaccionó a la pintada el mismo día que la artista la publicó en sus redes sociales. ''El arte sí tiene cabida en nuestras islas, pero integrándose y respetando el patrimonio y la cultura'', dijo. Betancort invitó a Vanessa Alice a reunirse con él en el Cabildo para explicarle ''las consecuencias que tienen este tipo de acciones''.

La máxima corporación insular levantó el acta de denuncia por esta infracción y la obligación de reparación del a misma. ''Soy consciente de que debemos mejorar mucho nuestro patrimonio y también crear alternativas para artistas internacionales y, sobre todo, a nuestros artistas locales, debemos cuidarlos''.

Después de esa reunión, Vanessa Alice restauró la casa y la devolvió a su estado original. Además, se disculpó a través de su cuenta de Instagram: ''Yo pinté con toda la buena intención, integrando la pintura en el entorno rural, usando colores ya existentes en la casa, creando un diálogo poético y armónico entre pasado y presente''.