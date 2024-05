El buque 'Borkum' con armamento militar sigue su ruta y evita finalmente atracar en Cartagena

En plena noche del jueves, y a apenas unas horas de recibir la autorización para poder entrar en los muelles de Escombreras, el buque 'Borkum', cargado con más de treinta toneladas de armamento militar, ha abandonado las aguas del puerto de Cartagena y ha proseguido su ruta en dirección al puerto de Koper, en Eslovenia. Allí, según la versión oficial del Gobierno de España, descargará el material para transportarlo por carretera a República Checa.

La decisión del carguero de levar anclas y continuar su ruta inicial llega después de que el Gobierno haya denegado los permisos para que otro buque atraque en el puerto de la ciudad murciana, el 'Marinne Danica', hacia el cual el Ejecutivo sí ha acreditado que transporta munición y explosivos para nutrir al ejército de Israel en plena ofensiva sobre Gaza.

El 'Borkum' se ha marchado sin escalar en Cartagena y tras las polémicas que ha protagonizado en los últimos días, después de que la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) denunciara que el destino final de las más de treinta toneladas de explosivos y material de cohetes y cañones que carga el navío fuera el puerto israelí de Ashdod, situado a apenas 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron un día después, el miércoles, que el barco llegará definitivamente al puerto de la ciudad de Koper, en Eslovenia, adonde se dirige ahora el barco, y que desde ahí la carga se transportará por tierra, cruzando el continente, hasta Chequia. Las mismas fuentes constataron, asimismo, que tenían acreditado por parte del Gobierno checo que “las mercancías” del buque “no serán subsecuentemente exportadas a otros países”.

La embarcación de Open Arms había llegado al puerto de Cartagena a última hora de la tarde del jueves para seguir de cerca el atraque del 'Borkum' en el muelle de Escombreras. “El Open Arms está fondeado en Cartagena tras su regreso de Chipre. Se debe impedir el tránsito de cualquier barco cargado de material militar con destino a Israel. Este genocidio debe terminar”, publicó la ONG en un post en X (Antiguo Twitter), en el que afirmaron, además, que su barco se encontraba a escasos metros del carguero.

Ha sido el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps, de los primeros en alertar en la misma red social de la partida del buque. “El Borkum leva anclas y zarpa sin entrar a puerto, mientras el buque danés Marinne Danica prosigue su ruta hacia el Mediterráneo”, explicaba el activista.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había asegurado en el mediodía de este mismo jueves, cuando el 'Borkum' apenas acababa de llegar a aguas del puerto de Cartagena , que el carguero “ya entró en España -en el puerto de Gran Canaria-, pasó las aduanas y hace escala en Cartagena”. “Parte de la carga”, había confirmado el ministro, “va a una empresa de Granada y la otra va al Gobierno checo, que es el que adquiere ese material militar”. Pero la supuesta carga que va a parar a Granada no ha sido finalmente descargada. El barco ha proseguido su ruta sin hacerlo.

Puente explicó, acto seguido, que no entendía “la polémica que se ha creado sobre unas bases tan irreales”. “En este país la inmensa mayoría estamos con la causa palestina y el gobierno inequívocamente está con la causa palestina”. “Si hubiera un barco que portase armas y nosotros tuviésemos alguna prueba, no sospechas o infundios, de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso”, continuó. El ministro confirmó, además, que el barco atracaría en los muelles de Cartagena para cumplir su cometido a las 7 de la mañana del viernes.

Sin embargo, desde la Rescop siguieron insistiendo en que las declaraciones del Gobierno no aseguraban que el carguero 'Borkum' no tenga como destino final Israel. “Tanto Eslovenia como la República Checa son territorios de tránsito, al igual que el Estado español, donde la carga debe ser retenida antes de que llegue a su destino final, Israel, en cumplimiento de la Ley española y el Tratado Internacional de Comercio de Armas”, señalaron en un comunicado.

Este mismo jueves, el juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional había admitido a trámite la denuncia presentada por Podemos para paralizar la salida del buque Borkum de las costas españolas y comprobar si las armas que transporta tienen como destino final Israel. Por su parte, la Fiscalía no había apreciado indicios de delito, sosteniendo que no existen indicios fundamentados que respalden los delitos alegados.

Tanto el miércoles como el martes, dos días consecutivos, se han producido en la explanada del puerto de Cartagena manifestaciones de más de un centenar de activistas convocados por las plataformas BDS Murcia y Palestina Libre Murcia, ambas incluidas en la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop), en apoyo al pueblo palestino y en contra del comercio de armas con Israel.

El origen de la controversia vino suscitado por una documentación filtrada desde el puerto de origen del Borkum, en Chennai (India) y obtenida por la Campaña Fin Al Comercio de Armas con Israel. Según dichos documentos, a los que tuvo acceso elDiario.es, el carguero está transportando, en estos momentos, ya dirección Eslovenia, 20 toneladas de motores de cohetes (código ONU clase 1.3C 186), 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código 181), 1.500 kg de sustancias explosivas (código 477) y 740 kg de cargas propulsoras de cañones (código 242). La información relativa a la carga y a sus códigos fue corroborada por una fuente especializada en conflictos armados y transporte marítimo consultada por este medio.

En la documentación filtrada, en la que aparece nombrado el puerto israelí de Ashdod, también viene reflejada la ruta oficial del buque antes de llegar a Cartagena: Chennai, Maputo (Mozambique) y Las Palmas. Finalmente, el buque continuará su navegación sin haber parado en la ciudad peninsular.