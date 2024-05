Ingresa en aguas del puerto de Cartagena el buque cargado con armamento militar

Acaba de llegar a aguas del puerto de Cartagena el 'Borkum', el carguero que transporta más de treinta toneladas de armamento militar con destino final República Checa, según la versión oficial del Gobierno de España. Fuentes pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Cartagena han confirmado a elDiario.es que el buque se encuentra en el fondeadero de Cabo Tiñoso. Allí quedará a la espera, explican, de que le den autorización para entrar a los muelles de Escombreras. Será trasladado entonces por los prácticos hasta el dique sudoeste, junto a la plataforma petrolífera 'Transoceans Barens'. Las mismas fuentes confirman que, por el momento, tiene prevista la entrada definitiva a la instalación portuaria a las 7 de la mañana del 17 de mayo.

Rodeado de polémica y con varias horas de retraso, porque su primera llegada estaba prevista para la noche del 15 de mayo, el buque 'Borkum' enfila la etapa final de su escala en Cartagena. Días antes, la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) había denunciado que el destino final las más de treinta toneladas de explosivos y material de cohetes y cañones que carga el navío era el puerto israelí de Ashdod, situado a apenas 30 kilómetros de la Franja de Gaza, pero fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron este miércoles que el barco llegará definitivamente al puerto de la ciudad de Koper, en Eslovenia, y que desde ahí la carga se transportará por carretera hasta Chequia.

El carguero, según el Ministerio, había partido en primer lugar desde la India. Fuentes de Transportes afirmaron, además, que tienen acreditado por parte del Gobierno checo que “las mercancías” del buque “no serán subsecuentemente exportadas a otros países”.

En este sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en un post de X un documento oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se insiste en que el destino de la carga es la República Checa. Según el documento compartido por el ministro, la mercancía del 'Borkum' consta de 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva, y de 8 contenedores con cartuchos de TNT.

El ministro Puente ha añadido, en el día de hoy, que el carguero “ya entró en España -en el puerto de Gran Canaria-, pasó las aduanas y hace escala en Cartagena”. “Parte de la carga”, ha confirmado el ministro, “va a una empresa de Granada y la otra va al Gobierno checo, que es el que adquiere ese material militar”.

Puente ha explicado que no entiende “la polémica que se ha creado sobre unas bases tan irreales”. “En este país la inmensa mayoría estamos con la causa palestina y el gobierno inequívocamente está con la causa palestina”. “Si hubiera un barco que portase armas y nosotros tuviésemos alguna prueba, no sospechas o infundios, de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso”, ha continuado.

“Estamos actuando de conformidad con la legalidad vigente y con la carga y el destino del que nosotros tenemos constancia, sin que haya nada hasta el momento que nos demuestre que lo que sabemos por documentos oficiales no es lo correcto”, ha zanjado Puente.

Sin embargo, desde la Rescop insistieron a última hora de la noche del miércoles en que las declaraciones del Gobierno no aseguran que el carguero 'Borkum' no tenga como destino final Israel. “Tanto Eslovenia como la República Checa son territorios de tránsito, al igual que el Estado español, donde la carga debe ser retenida antes de que llegue a su destino final, Israel, en cumplimiento de la Ley española y el Tratado Internacional de Comercio de Armas”, señalaron en un comunicado.

En la esfera política nacional, Podemos instó el miércoles a la Audiencia Nacional “la inmediata paralización” del buque. Por su parte, este jueves, el grupo plurinacional de Sumar ha reclamado a la Fiscalía General del Estado el bloqueo del buque 'Borkum' y en concreto de su cargamento al entender que transporta armamento para Israel, a pesar de la versión del Gobierno.

Una fuente especialista en conflictos armados y transporte armamentístico consultada este martes por elDiario.es advirtió de que la ruta que suelen realizar estos cargueros hace varias paradas en puertos europeos antes de alcanzar su destino final, y que no sería extraño que, una vez allí, la carga cambie de embarcación para ser trasladada a Israel.

La controversia vino suscitada por una documentación filtrada desde el puerto de origen del Borkum, en Chennai (India) y obtenida por la Campaña Fin Al Comercio de Armas con Israel. En dichos documentos, a los que tuvo acceso elDiario.es, la carga del buque está explicada de manera más pormenorizada que en los documentos publicados por el Gobierno de España: el carguero está transportando, en estos momentos, 20 toneladas de motores de cohetes (código ONU clase 1.3C 186), 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código 181), 1.500 kg de sustancias explosivas (código 477) y 740 kg de cargas propulsoras de cañones (código 242). La información fue constatada por la misma fuente especialista consultada.

En la documentación filtrada, además, viene recogido que el destino final del carguero es el puerto de Ashdod, en Israel, tal y como denunció la Rescop. En ella aparece también la ruta oficial del buque antes de llegar a Cartagena: Chennai, Maputo (Mozambique) y Las Palmas. Desde la ciudad murciana se dirigirá a Koper (Eslovenia).

En los mismos documentos se establece, además, una cláusula de confidencialidad bajo la cual se obliga “a todo empleado” involucrado en el viaje y “a todo miembro de la tripulación” a no mencionar a ninguna tercera persona ni publicar en internet nada que relacione el nombre de IMI Systems ni el de Israel con el carguero.

IMI Systems es, tal y como aseguró la fuente especializada a este medio, una compañía con financiación público-privada “subsidiaria” de Elbit Systems, “el gigante armamentístico y el mastodonte de defensa de Israel”, que se dedica, añade, “a fabricar artillería, mortero, municiones pequeñas, medianas y de gran calibre, esta última la más utilizada en la Franja”.

La llegada del 'Borkum' desató protestas ciudadanas en la explanada del puerto de Cartagena el miércoles. En ellas se gritaron y leyeron consignas como “Palestina: existir es resistir”, “Genocidio: EEUU arma, Israel asesina, Europa Patrocina” y “ONU: cada año más de 700 niños palestinos son detenidos por el ocupante Israel”. A las 18:00 de la tarde de este jueves se han convocado otras protestas por la misma causa en el mismo lugar.