El Gobierno de CC-PP vuelve a eludir su prometida bajada de impuestos en Canarias

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha dicho este miércoles en comisión parlamentaria que aún no ha llegado el momento de bajar el IGIC, uno de los compromisos electorales de los partidos que forman el ejecutivo (CC y PP), y no ha aclarado su posición sobre la propuesta de incluir en el Régimen Económico y Fiscal una reducción del IRPF en las islas.

“Todas las propuestas son bienvenidas”, ha dicho la consejera sobre un descuento general en el IRPF para los residentes canarios, pero eso supondría un cambio normativo en el REF que corresponde decidir al Parlamento de Canarias, y en su caso ser autorizado por las Cortes, ha dicho la consejera al ser preguntada por este asunto, planteado por el comisionado del REF, José Ramón Barrera, cargo adscrito a su departamento.

En cuanto a la rebaja del IGIC del 7% al 5%, prometida en campaña en electoral y eludida después, Matilde Asián afirmó que la “voluntad” del Gobierno es aplicarla “tan pronto como sea posible”, que será “cuando la economía canaria muestre signos de que bajando impuestos aumentará la recaudación”, y que a la vez haya suficientes recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, un argumento que no fue mencionado en campaña.

“Nosotros queremos bajar los impuestos, pero que no baje la recaudación”, ha dicho Asián, quien ha precisado que el momento para que “una bajada de impuesto suponga un incremento de la recaudación” es “cuando empieza el despegue del crecimiento económico”.

“No estamos en ese momento”, porque es necesario “mantener un sistema tributario justo que garantice la prestación de los servicios esenciales” a los más vulnerables, algo que se consigue a través de la financiación autonómica, pero si no es posible con los recursos propios del bloque de financiación canario.

Otro de los inconvenientes, según ella, es la aplicación de la regla de gasto, que limita la capacidad de decisión sobre cómo gastar el superávit presupuestario.

Excusas “flojitas”

La pregunta sobre cuándo el Gobierno cumplirá su promesa de bajar el IGIC fue formulada por el diputado de Vox Javier Nieto, quien instó al ejecutivo a no continuar con sus excusas “flojitas”, y aplicar esa medida.

Sobre la propuesta del comisionado del REF para rebajar el IRPF a los residentes de Canarias en el marco de una reforma del Régimen Económico y Fiscal, la que preguntó fue la diputada de Nueva Canarias Esther González, quien advirtió de que este tipo de propuestas “populistas” sitúan al archipiélago en una posición delicada a la hora de negociar la financiación autonómica.

“Este planteamiento pervierte el REF, que no es una herramienta para bajar impuestos y fomentar el consumo, sino para promover el desarrollo, la inversión y el empleo”, argumentó Esther González.

Canarias tiene menos presión fiscal, no aporta el IGIC a las arcas del Estado como el resto de comunidades aportan el IVA, así que iniciar con propuestas adicionales de descuentos fiscales las negociaciones sobre la financiación autonómica puede “debilitar nuestro fuero”, también ante Europa, advirtió la diputada de Nueva Canarias.

Acusó al comisionado de romper el consenso de cuarenta años sobre el REF para “vender una medida populista y muy peligrosa”.

La consejera de Hacienda dijo al respecto que “todas las propuestas son bienvenidas”, y que al final los cambios en el REF los decide el Parlamento de Canarias, a propuesta del Gobierno autonómico, y en su caso las Cortes.

La propuesta de reducciones en el IRPF “enriquece el debate”, pero en todo caso debe respetarse la progresividad del impuesto, dijo la consejera, y subrayó que en ningún caso Canarias va a ser un paraíso fiscal porque es un territorio transparente y no fiscalmente opaco.

Explicó que hay quienes apuntan a que las rentas del trabajo no perciben los beneficios del REF, aunque en su opinión eso no es correcto porque los beneficios no son solo directos mediante deducciones o bonificaciones, sino también indirectos mediante el desarrollo económico que generan las medidas económicas y fiscales.

Matilde Asián indicó que el escaso poder adquisitivo de las rentas del trabajo en Canarias y la estructura salarial en las islas deben de ser analizadas “para ver qué soluciones encontrar para que los ciudadanos puedan atender mejor sus necesidades personales y familiares”.