La última propuesta económica de Clavijo amenaza con “estancar” los salarios en Canarias

Coalición Canaria planteará al Gobierno estatal en la negociación de los presupuestos del Estado de 2025 una exención parcial de cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas que paguen por encima del convenio del sector, para incentivar así una recuperación de los salarios. Se trata de una propuesta adelantada este miércoles por su secretario general y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, antes de reunirse con la Confederación Canaria de Empresarios, la patronal de la provincia de Las Palmas, para discutir, entre otros asuntos, su llamamiento a sectores como el turismo “a negociar aumentos de sueldo acordes a los niveles de beneficios que están obteniendo en este momento”.

El presidente canario ha explicado que se trataría de que la empresa no tenga que cotizar por la parte del salario que paga a su plantilla por encima del convenio colectivo aplicable a su sector. “Eso puede ayudar hasta que, al menos, Canarias se equipare en salario medio a la media de España y a incentivar a aquellos empresarios que quieran pagar más ofrecerles que no tengan que pagar más en salario y pagar más en Seguridad Social”, explicó.

Las declaraciones del presidente han tenido críticas por parte de la oposición, que no ven en esta propuesta “nada inocente”. Gustavo Santana, diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias, expresó su desacuerdo desde su red social X y en una conversación mantenida con este periódico: “Él es consciente de que en un momento de expansión económica como el que se está viviendo en Canarias, la única manera de darle un impulso a los salarios es a través de la negociación colectiva sectorial y cuando hace este planteamiento ante la Comisión Ejecutiva de la Confederación Canaria de empresarios, lo que les está diciendo en realidad es que no negocien ningún convenio colectivo porque él va a proponerle al Gobierno de España que sufrague vía Presupuestos del Estado los costes sociales asociados a las empresas”, explica Santana. “Por lo tanto, la invitación de Clavijo a los empresarios es a que no se negocie ningún convenio colectivo sectorial y ya veremos lo que pasa en el año 2025”.

Para el socialista, lo anunciado por Clavijo “se carga de facto la negociación colectiva en el ámbito sectorial, ”que ya en Canarias de por sí está bastante mermada“ y lo que sugiere al presidente regional ”es convocar al Consejo asesor del presidente donde están presentes las patronales y sindicatos más representativos de Canarias e instarlos a llegar a un acuerdo interprofesional de negociación colectiva que cumpla al menos lo que está pactado a nivel estatal porque en este momento en Canarias no hay ningún convenio colectivo de ámbito sectorial que cumpla con que se tuvieran que subir los salarios un 4% en 2023 o un 3% para 2025“.

Cabe recordar que tanto CC como el PP, ambos en el Gobierno regional, prometieron en campaña electoral que rebajarían el IGIC del 7 al 5%, algo que después no ha ocurrido. Lo que sí sucedió, y de hecho fue una de las primeras medidas que adoptaron al llegar al Gobierno, fue bonificar al 100% el impuesto de donaciones y sucesiones, una rebaja fiscal que benefició a herencias de más de un millón de euros, algo que afecta a un porcentaje muy bajo de la población canaria (apenas 6.000 personas).

Para Santana, Clavijo obedece a una reclamación que solo vienen pidiendo los empresarios y deja al margen a los sindicatos más representativos de canarias. “No entendemos esta posición de Clavijo si no es porque se ha visto metido un atolladero y ha intentado resarcirse con el sector empresarial con una propuesta que sabe que no tiene fundamento, no tiene recorrido y poniendo en riesgo nuestro sistema de Seguridad Social”.

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha calificado la medida como una “ocurrencia”. Rodríguez cree que es “injusta” esta idea ya que debe ser sufragada por la inmensa mayoría social de las islas, desde los asalariados a los autónomos y pymes, lo que es una responsabilidad de los beneficios empresariales. Además de una “intromisión” en la negociación colectiva. NC defiende que, en el marco de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), “se busquen mecanismos de bonificación de la SS a sectores productivos en crisis o estratégicos para la economía del Archipiélago” y sugiere al Gobierno regional que se dedique a “lo que no hace, mejorar y reducir” las listas de espera sanitarias, facilitar el acceso a una vivienda y la escolarización de cero a tres años, entre los principales servicios públicos demandados por la sociedad canaria.