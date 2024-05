Clavijo, sobre las viviendas vacacionales: “Los ayuntamientos pueden establecer una moratoria desde que quieran”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha explicado este miércoles que su Gobierno no ha suspendido la concesión de nuevas autorizaciones para viviendas vacacionales en las Islas mientras se tramita la ley que regulará el sector porque esa decisión compete tomarla a los ayuntamientos. “Nosotros lo que hemos puesto es el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, pero los que dan las licencias son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos desde que quieran podrán establecer ese moratoria”, ha señalado Clavijo.

El presidente ha hecho estas declaraciones al ser preguntado antes de reunirse con la Confederación Canaria de Empresarios para hablar de vivienda, entre otras cuestiones, sobre por qué la comunidad autónoma no ha adoptado una medida similar a la tomada por el Ayuntamiento de Madrid, que ha suspendido sin aviso la concesión de nuevos permisos de vivienda vacacional para regular el sector.

Y todo ello, ante las quejas de los sectores sociales que denuncian que haber iniciado la tramitación de una ley de regulación de la vivienda vacacional sin haber dispuesto ninguna medida cautelar ha disparado las peticiones de autorización de ese tipo de negocios. De hecho, desde que se anunció la tramitación de la ley se han disparado hasta un 40% las solicitudes de viviendas vacacionales, con unas 70 peticiones diarias.

Clavijo ha insistido en que la ley ordenará el sector, pero la decisión de conceder más licencias o de aprobar una moratoria en su municipio compete a los consistorios, a los que ha recordado que la Ley del Suelo de 2017 les permite, además, desclasificar terrenos “de manera gratuita”, sin exponerse a “indemnizaciones multimillonarias”.

El presidente ha recalcado que no solo se trata de que el Gobierno de Canarias no debe invadir competencias municipales, sino también de que hay situaciones diferentes en cada territorio.

A título de ejemplo, ha apuntado que es posible que a Los Llanos de Aridane, en La Palma, no le convenga suspender la concesión de nuevos permisos porque quiere recuperar camas turísticas perdidas durante la erupción y a un ayuntamiento de Fuerteventura, sí, “porque no las necesita”. “No es tan fácil, no es blanco o negro”, ha añadido.

Nuevas viviendas vacacionales

Entre junio de 2023 y el 17 abril de 2024, Canarias sumó 15.319 alquileres turísticos, lo que hace una media de 50,22 nuevas licencias al día. Entre el 5 de abril y el 2 de mayo de este año, no obstante, anotó 1.890, elevando la ratio diaria a 70. En total, el Archipiélago cuenta actualmente con 56.173 viviendas de uso turístico legalizadas, el equivalente a 400 hoteles con 500 plazas de alojamiento cada uno. Nueva Canarias ha pedido una moratoria hasta que se apruebe la nueva ley, prevista para finales de este año en el mejor de los casos.

“Corremos el riesgo de que, para cuando tengamos regulación, quizá no haga falta ley”, alertó el diputado de Nueva Canarias Luis Campos. “Urge que el Gobierno, como le hemos propuesto y ha rechazado en reiteradas ocasiones en el Parlamento, apruebe un decreto ley para suspender ya la concesión de nuevas autorizaciones”, declaró Campos.