Sanidad alega "problemas técnicos" para publicar las listas de espera cada mes

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, dijo este jueves que su departamento seguirá publicando las listas de espera de forma semestral por el momento, ya que hay "escollos técnicos" para hacerlo de forma mensual, aunque no renuncia a ese objetivo.



El problema, según declaró Teresa Cruz a los medios, es que no está garantizado que todas las personas sean incorporadas a las listas de espera "por el mismo medio".



"Hay hospitales donde hay una serie de comités y en otros funcionan de otra manera, tendremos que regularizar que la entrada en la lista de espera sea homogénea y la salida también", explicó.



Una vez resuelto ese problema "probablemente empezaremos a publicar las listas de espera de forma mensual", aclaró Teresa Cruz.



La consejera indicó que en su departamento trabajan internamente con datos mensuales, aunque no los estén publicando.



Anunció que en la próxima reunión de las gerencias de los hospitales, prevista para marzo en La Palma, probablemente ya se estén dando "pasos decisivos" para conseguir el objetivo de publicar las listas mensualmente.