Juan Antonio Bayona estará en el jurado de la Sección Oficial del Festival de Cannes

Nueva presencia española en el Festival de Cannes, aunque en esta ocasión será desde el jurado de la Sección Oficial de esta 77 edición. Juan Antonio Bayona cerrará su año triunfal a nivel internacional siendo uno de los miembros que elegirá la Palma de Oro que sustituya a Anatomía de una caída. Hasta ahora solo se sabía que la presidenta sería Greta Gerwig, directora de Barbie.

Cannes ha anunciado una de sus últimas balas un jurado en el que además de Gerwig y Bayona estarán el guionista turco Ebru Ceylan, las actrices Lily Gladstone y Eva Green, la cineasta Nadine Labaki, los actores Pierfrancisco Favino y Omar Sy, y el director japonés y ganador de la Palma de Oro, Japanese director Kore-eda Hirokazu.

Tendrán que elegir quien gana el premio más prestigioso del cine de autor entre una selección donde no hay cineastas españoles y solo hay cuatro mujeres (Andre Arnold, con Bird; Coralie Fargeat, con The substance; Payal Kapadia, con All we imagine as light; y Agathe Riedinger, con Diamant brut). Como siempre, muchos cineastas consagrados intentarán llevarse el premio, entre ellos destaca el esperado regreso de Francis Ford Coppola, con Megalopolis; Paolo Sorrentino, David Cronenberg o Yorgos Lanthimos.

Será la culminación de la gran temporada de Bayona, que comenzó presentando La sociedad de la nieve como clausura del festival de Venecia antes de arrasar en los premios Goya, donde se llevó 13 estatuillas; y ser nominado al Oscar a la Mejor película internacional -además de al mejor maquillaje y peluquería-. Por si fuera poco, recientemente se llevó seis premios Platino del cine iberoamericano.