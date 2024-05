Guía útil para disfrutar de las Fiestas de San Isidro 2024 en Madrid: horarios, lugares, logística y recomendaciones

Las fiestas más castizas de la ciudad viven por fin sus días grandes. Aunque la actividad en la Pradera se inició el pasado 3 de mayo con la apertura del recinto ferial, el pregón del cantante David Summers ha dado este jueves el pistoletazo de salida a unos días de gran actividad cultural y festiva. Con San Isidro 2024 ya inaugurado oficialmente, desde el viernes 10 y hasta el miércoles 15 de mayo, la capital vivirá los días más intensos de la celebración con una amplia programación presente por rincones de toda la ciudad.

Como ya es habitual, habrá una amplia variedad de propuestas para todos los públicos. La música en directo vertebra la programación de estas fiestas, con una selección muy variada de actuaciones que van desde los géneros urbanos hasta el folclore más castizo. También habrá bailes tradicionales, talleres, una suculenta oferta gastronómica y multitud de actividades y espectáculos para disfrutar en familia.

Hay tanto donde elegir y tanto donde perderse que en Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de estas fiestas. Además, abordamos otras cuestiones de interés como dudas logísticas, el consumo de alcohol en la vía pública, las ubicaciones de los eventos más destacados y algún que otro dato curioso sobre el origen de las fiestas. Esta es la guía definitiva para vivir un San Isidro en todo su esplendor:

¿Qué actividades hay programadas?

Este año, la programación incluye todo tipo de eventos. Puedes consultarlas aquí de forma detallada por fechas, horarios y ubicaciones. Hay actividades para todos los gustos y edades. Algunas están pensadas específicamente para los más pequeños, que podrán disfrutar de talleres, circo y un teatro de títeres.

Por su parte, la tradición continúa teniendo un papel fundamental en las fiestas, acaparando gran parte del programa con encuentros folclóricos, chotis y entremeses castizos, sin olvidar la Feria de la Cacharrería o los típicos fuegos artificiales que iluminarán la noche madrileña desde distintos puntos de la ciudad.

¿Habrá música? ¿De qué tipo?

Si hay algo que caracteriza estas fiestas son los conciertos y este año no será menos, la música volverá a ser la gran protagonista de San Isidro con una variada propuesta que va mucho más allá de lo castizo. Rap, rock, trap, indie, electrónica, flamenco… De todo para todos los gustos.

Los Premios Rock Villa de Madrid celebran su 44ª edición el martes 14 de mayo, un clásico de las fiestas al que se suma un aperitivo festivalero en Matadero Madrid proporcionado por Mad Cool, la antesala perfecta para una de las grandes citas musicales de la temporada en la capital.

¿Dónde está la fiesta?

El parque de San Isidro, más conocido como la Pradera, es el punto neurálgico de los festejos. El espacio cuenta con un recinto ferial en el que alberga atracciones y puestos de comida, además de los escenarios en los que se desarrollan gran parte de las actividades programadas. Tanto en el escenario principal (focalizado en conciertos) como en el familiar y castizo (dirigido a bailes populares y actividades familiares) el trasiego es continuo.

Sin embargo, el engrosamiento de eventos que ha sufrido el programa con el paso de los años, ha llevado a la administración local a habilitar otros espacios de la ciudad. Los Jardines de las Vistillas, la Plaza Mayor, Matadero, El Retiro y la Plaza de la Villa acogerán numerosas actuaciones estos días con todo tipo de artistas. A continuación incluimos la lista completa de eventos que tendrán lugar hasta el 15 de mayo (puedes continuar leyendo debajo):

¿Qué me pongo?

La tradición de vestirse con el traje tradicional de chulapo ha ido perdiéndose con el paso de los años. Actualmente, la mayoría de personas que se enfundan esta vestimenta pertenecen a grupos folclóricos, aunque este año las redes sociales han vuelto a despertar el interés en los más jóvenes por vestir el traje típico madrileño. Alguna que otra influencer ha dejado caer la necesidad de recuperar esta tradición y salir este San Isidro con el clásico vestido chiné o la parpusa y el Gabriel.

Al igual que en la feria de Sevilla todo el mundo se viste con el traje de flamenca, es ya una reivindicación que la Pradera vuelva a ser un desfile de chulapos y chulapas. Como novedad y para animar a los más jóvenes a recuperar esta tradición, el Ayuntamiento de la ciudad ha puesto este año a disposición de los madrileños los patrones de los trajes de chulapo y chulapa para que todo el mundo pueda confeccionarse el suyo. Además, una nueva versión del chotis Madrid, interpretada por Vera Noor, ha traído de vuelta el espíritu más castizo de estas fiestas.

Más allá de aquellos que quieran recuperar la tradición, no hay ninguna obligación de vestir con el traje típico. Eso sí, el clavel en el pelo no puede faltar en ningún caso. ¡Ojo! No se puede llevar de cualquier manera, estas flores adquieren un significado u otro dependiendo de su color y posición: dos claveles blancos indican soltería, mientras que uno blanco y otro rojo hacen referencia al compromiso. Varios mercados de la ciudad repartirán los días 12, 13 y 14 de mayo flores gratis, aprovecha para hacerte con la tuya.

¿Todas las actividades son gratis?

La totalidad de eventos públicos que recogemos en esta guía son gratuitos y de entrada libre. No obstante, también se celebran eventos privados en los que es necesario abonar la cantidad correspondiente para acceder. Es el caso del festival de música Sound Isidro, que lleva desde el 4 de abril recorriendo diferentes salas de la capital con conciertos como los de Bewis de la Rosa, Juancho Marqués o Alba Carmona, que actuarán próximamente en la Sala Mon, La Riviera y la Sala Clamores respectivamente.

¿Qué opciones de transporte hay?

Como cada año, el Ayuntamiento de Madrid ha ideado un Plan Especial de Movilidad para estos días de fiesta que contempla afecciones al tráfico en los alrededores del Paseo de la Ermita del Santo (con prohibición del estacionamiento en determinadas zonas hasta el 20 de mayo), Paseo Quince de Mayo, Vía Carpetana, Paseo de San Illán, Calle Favila, Calle General Ricardos y Avenida de la Emperatriz Isabel. Todas estas áreas se encuentran en torno al parque de San Isidro.

Además, el distrito de Carabanchel contará con el despliegue de un Dispositivo Especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad tanto de los asistentes al festival como del resto de usuarios de la vía pública y que durante la celebración del citado evento se irá adaptando a las necesidades derivadas de los flujos de asistentes.

En cuanto al transporte público, el plan contempla un refuerzo de los flujos de Metro y autobuses de la EMT. Respecto al suburbano, las estaciones más cercanas son Marqués de Vadillo, Urgel y Pirámides, por lo que la línea 5, a la que pertenecen todas, dispondrá de un aumento de trenes gradual en función de la afluencia esperada en cada hora del día.

La EMT aplicará este refuerzo en su servicio habitual los días 14, 15 y 16 de mayo. Durante los días 11 y 12 de mayo se intensificará el funcionamiento en las líneas 17 y 25, mientras que el día 15 de mayo se ampliará el refuerzo a las líneas 3, 17, 18, 23, 25, 34, 35, 36, 50, 62, 116, 119 y 148. Para la red nocturna se registrarán refuerzos adicionales a las reservas habituales los días 10, 11, 14 y 15 de mayo. Además, se prevé el desvío de la línea 25 entre Plaza de España y Casa de Campo hasta el 19 de mayo, en ambos sentidos.

Respecto a los autobuses nocturnos, la zona cuenta con tres líneas con las que desplazarse de noche: la línea N15 en la calle Antonio López, la N16 en el paseo de la Ermita del Santo y la N26 en la calle General Ricardos, todas aledañas al recinto ferial. En lo referente al servicio de taxis, se establecerán, además de las habituales, dos paradas provisionales en el paseo de la Ermita del Santo con calle San Illán y en la Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo.

¿Se puede beber en la calle?

El alcohol en la vía pública está permitido hasta el 15 de mayo (inclusive) en todo el recinto ferial marcado por la Junta de Carabanchel, como es costumbre en todas las fiestas de Madrid. Es decir, en la Pradera de San Isidro queda en suspensión la Ley Antibotellón de la Comunidad de Madrid hasta el próximo jueves. En el resto de espacios en los que se celebren eventos no estará permitida ni la venta ni el consumo de alcohol en la calle, ya que ninguno cuenta con licencia de recinto ferial.

¿Y qué hay de la comida?

Todas las fiestas que se celebran a lo largo y ancho del territorio nacional tienen algo en común: el buen comer y beber no está reñido con la evolución de las tradiciones. La Pradera se encuentra repleta de puestos en los que degustar los platos más castizos de la gastronomía madrileña: entresijos, zarajos, gallinejas, callos, bocadillos de calamares, bravas, churros con chocolate o rosquillas de San Isidro (aquí profundizamos en algunas recomendaciones).

El olor que deja la fritura y la parrilla son indescriptibles, hay que vivirlo para entenderlo. Además, algún que otro puesto de comida internacional ofrece platos exóticos de otras partes del mundo que se fusionan con la cocina madrileña. Todo acompañado de un buen vermú o una limonada.

El olor que deja la fritura y la parrilla son indescriptibles, hay que vivirlo para entenderlo. Además, algún que otro puesto de comida internacional ofrece platos exóticos de otras partes del mundo que se fusionan con la cocina madrileña. Todo acompañado de un buen vermú o una limonada.

Para aquellos que les gusta comer pero también ahorrar unos euros, el mercado de Antón Martín acogerá el martes 14 de mayo una degustación de rosquillas, limonada y vino dulce a mediodía. ¡No te lo puedes perder!

¿Acompañará el tiempo?

Después de un primer fin de semana de Pradera pasado por agua, los últimos pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la capital disfrutará de días soleados y noches frescas durante los días grandes de las fiestas. Las máximas alcanzarán hasta los 30 ºC, un clima casi veraniego. Por la noche, las temperaturas descenderán hasta los 14°C, algo de agradecer después de los días tan calurosos que se esperan. De lluvia no habrá rastro, aunque el domingo presenta un 20% de probabilidad de precipitaciones que pueden traer algún que otro chubasco de poca intensidad. Por lo general, los madrileños podrán disfrutar de San Isidro al aire libre sin preocupaciones y un tiempo primaveral les acompañará durante todas las fiestas.

¿Quién se encarga de organizar este tinglado?

La organización de las actividades oficiales corresponde a la Dirección General de Programas y Actividades Culturales, dependiente del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. No obstante, un acontecimiento del calibre de las Fiestas de San Isidro requiere de la colaboración de muchos otros organismos públicos y privados, empresas, asociaciones vecinales y, en definitiva, de cada madrileño y madrileña que hace posible esta celebración.

¿Quién fue San Isidro y por qué hay una fiesta en su honor?

San Isidro fue un jornalero mozárabe nacido en 1082. Estuvo a las órdenes de diferentes familias adineradas como labrador, trabajando las tierras. Cuando todavía no era santo ni se le pasaba por la cabeza que un día lo sería, tenía la habilidad de encontrar agua en pozos o ríos subterráneos a través de una técnica conocida como la radiestesia. Halló numerosos arroyos y manantiales, algunos convertidos luego en lugar de culto.

Gracias a esta fama y a la atribución de una serie de milagros, la sociedad madrileña de la época comenzó a hacerse eco de los poderes milagrosos de Isidro Labrador. Su fama aumentó después de su fallecimiento, hasta el punto de que se exhumó el cadáver en diferentes ocasiones para acomodarlo en un lugar más sofisticado. En ocasiones, a medida que aumentaba la fe de los creyentes en sus milagros, los restos de Isidro se sacaban de procesión por las calles de Madrid con la intención de invocar lluvias.

En el año 1520 Juan Vargas, caballero perteneciente a una familia de gran linaje y buena posición social para la que Isidro trabajó durante sus años como labrador, emprende una serie de permisos y trámites para construir una pequeña ermita en su honor. En 1528 se construyó la conocida Ermita de San Isidro y en 1619 fue beatificado, fijando la fecha de su celebración el 15 de mayo.

Así, los madrileños comenzaron a peregrinar cada 15 de mayo hasta la Ermita de San Isidro para beber agua del manantial adyacente, que él mismo encontró según se cuenta. Una vez terminado este ritual en honor a San Isidro, la gente solía quedarse a hacer un pícnic en lo que actualmente conocemos como Pradera de San Isidro. Fue el origen de la festividad que conocemos hoy día y que no ha dejado de evolucionar desde entonces, sin perder eso sí su esencia castiza.

Si quieres conocer más sobre los orígenes de la ciudad, el santo y sus milagros, puedes visitar de forma gratuita el Museo de San Isidro el 15 de mayo en horario de 10.00 a 20.00 horas. Además, allí, situado junto al patio, se encuentra el famoso pozo milagroso.